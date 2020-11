FC Barcelone : L’ex-président Joan Laporta lance sa campagne

Publié le 30 novembre 2020 à 20:25

Joan Laporta veut reprendre les rênes du FC Barcelone, après un premier passage entre 2003 et 2010. Ce lundi, ce candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu a dévoilé son programme.

FC Barcelone : chacun à sa place avec Joan Laporta

Les candidats à la succession de Josep Maria Bartomeu deviennent de plus en plus bavards à l'approche de l'élection présidentielle du FC Barcelone. Si Victor Font et Emili Rousaud ont déjà dévoilé leur programme, c'est au tour de Joan Laporta. Ce dernier, qui n’avait pas volontairement abandonné la président du club catalan, voudrait revenir aux affaires grâce à l’élection présidentielle du 24 janvier prochain. Ce lundi, l’ancien dirigeant barcelonais a présenté son programme aux journalistes.

Joan Laporta est un adepte du tiki-taka, et c’est ce qu’il aimerait revoir au FC Barcelone, comme à l’époque de Pep Guardiola. « Nous voulons des joueurs qui jouent bien, gagnent et s’amusent, ils seront bien valorisés car ce sont les principaux architectes », a expliqué le candidat. Dans l’administration qu’il envisage de mettre en place, chacun connaîtra son rôle et il n’y aura pas de confusion de pouvoir, car « les joueurs joueront, l’entraîneur entraînera, la direction sportive décidera et le conseil d’administration gouvernera, c’est le modèle ».

Le staff de l'ex-dirigeant déjà constitué ?

Pour mettre son programme en place en cas d’élection, Joan Laporta aura besoin des hommes. Mais Ronald Koeman n’a rien à craindre pour son poste. « Je ne parlerai pas d’entraîneurs car Koeman mérite la confiance », a déclaré l’ancien président du FC Barcelone. En revanche, pour le secrétariat technique, il compte placer ses hommes de confiance, « mais il faut d’abord voir comment tout va et respecter les professionnels ». Enfin, le candidat à la présidence du FC Barcelone assure qu’il a déjà « des gens prêts à aider ». Autrement dit, son staff est déjà constitué et des gens actuellement en poste devraient sauter…













Par JOËL