PSG Mercato : Coup dur, 2 cibles de Leonardo tombent à l'eau

Le PSG s'active sur le marché des transferts en vue de changements pour la prochaine saison, mais les pistes avancées de Leonardo déclinent ses propositions. Récemment, le Paris SG a vu partir en fumée deux gros qu'il espérait boucler dès cet hiver au mercato, et va devoir se rabattre sur d'autres solution.

Le PSG doublé par la Premier League

Le PSG ne semble pas attirer tant que ça les grands joueurs européens. Les options ne se bousculent pas au portillon au Paris Saint-Germain et Leonardo doit s'employer pour réussir quelques coups. Depuis plusieurs semaines, la presse italienne fait état de l'intérêt appuyé du directeur sportif brésilien pour le milieu de terrain Christian Eriksen. Le Danois n'est plus en odeur de sainteté du côté de l'Inter Milan et n'entre plus dans les plans d'Antonio Conte. Le PSG étudiait la possibilité de le faire venir dès cet hiver, en incluant éventuellement dans la balance Ander Herrera ou Angel Di Maria. Pourtant, le Corriere dello Sport annonce que le PSG ne fait pas partie des plans du joueur, toujours sur le départ. Christian Eriksen tenterait d'attirer l'attention de clubs anglais. L'ancien de Tottenham envisage effectivement un retour outre-Manche, avec notamment Arsenal en ligne de mire. Le Danois aurait également des touches en Allemagne, mais n'aurait absolument pas l'intention de rejoindre le PSG, où il pense être en manque de temps de jeu.

Le gros coup du mercato s'envole à Londres

Deuxième immense déception pour Leonardo et le PSG : le cas David Alaba. L'homme à tout faire du Bayern Municha décidé de ne pas poursuivre en Bavière une aventure débutée en 2008. Des désaccords profonds avec sa direction ont conduit l'Autrichien de 28 ans de prendre la décision radicale de quitter le club. Le PSg a de suite sauté sur l'occasion, voyant en Alaba le joueur polyvalent dont il a besoin en défense et au milieu. Selon Christian Falk, journaliste pour le média allemand Bild, "les agents d'Alaba espèrent trouver un accord avec Chelsea". Le joueur de 28 ans pourrait alors lui aussi fermer la porte au PSG pour rejoindre l'Angleterre et les Blues, en pleine bourre en ce moment, pour former un duo avec l'ancien Parisien Thiago Silva. Rien n'est encore fait dans ce dossier, mais David Alaba ne semble définitivement pas prendre la direction de Paris. Le PSG va devoir changer son fusil d'épaule et étudier d'autres options...













