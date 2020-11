PSG, Inter Mercato : Ça sent bon dans le dossier Eriksen

Publié le 27 novembre 2020 à 07:00

L’aventure italienne pourrait déjà tourner court pour Christian Eriksen. Le milieu de terrain danois, sur les tablettes du PSG, pourrait en effet quitter l’Inter Milan au mercato.

Christian Eriksen poussé vers la sortie par l’Inter ?

Malgré les arrivées de Rafinha et Danilo Pereira, le PSG n’a toujours pas résolu ses carences au milieu de terrain. Le Paris Saint-Germain pourrait encore recruter un renfort à ce poste lors du rochain mercato. Longtemps annoncé sur les tablettes de Paris, Christian Eriksen pourrait enfin poser ses valises dans la capitale. Le milieu de terrain ne trouve plus son compte à l’Inter Milan. Le Danois ne dispose que d’un faible temps de jeu sous Antonio Conte. Mercredi en Ligue des champions, il n’est entré en jeu qu’à la 85e minute lors de la défaite contre le Real Madrid (0-2). L’ancien de Tottenham ne devrait plus accepter cette situation longtemps. Comme le joueur, le club lombard pousserait pour un départ cet hiver. ESPN révèle même que les Nerazzurri sont disposés à brader le milieu. Ils ne réclameraient d’ailleurs que 13 millions d’euros pour le céder. Un montant largement à la portée du PSG.

Une crainte dans le dossier

Si l’Inter Milan semble disposé à se séparer de Christian Eriksen, c’est également parce qu’il est une énorme charge pour le club. Ses émoluments annuels se situent entre 14 à 18 millions d’euros en Italie. Une ardoise qu’il n’est pas certain que Paris soit disposé à supporter. Le salaire du Danois pourrait constituer une épine dans ce dossier. Comme le note la source, le milieu de 28 ans n’entend pas renoncer à son salaire. De quoi refroidir Leonardo, le directeur sportif du PSG, sur cette piste.













Par Ange A.