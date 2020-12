OGC Nice : Le Gym éliminé, bientôt la fin pour Vieira ?

Publié le 04 décembre 2020 à 03:00

L’ OGC Nice s’est incliné (2-3) contre le Bayer Leverkusen lors de la 5e journée de la Ligue Europa. Cette nouvelle défaite condamne le Gym, éliminé de la compétition, et jette un froid sur l’avenir de Patrick Vieira.

L’ OGC Nice battu et sorti de la Ligue Europa

Opposé au Bayer Leverkusen jeudi, l’ OGC Nice conservait quelques chances de qualification pour le prochain tour de la Ligue Europa. Mais une fois de plus, le Gym s’est incliné à l’Allianz Rivera contre le club allemand (2-3). Des réalisations d’Hassane Kamara (26e) et Dan Ndoye (46e) n’ont pas suffi face aux Allemands. Ce revers scelle définitivement l’avenir européen des Aiglons. Les poulains de Patrick Vieira sont éliminés de la Ligue Europa. Ils ne comptent que 3 points après 5 journées. Malgré cette défaite, l’entraîneur niçois se satisfait de la performance des siens qui manquent encore d’expérience. « Aujourd’hui (jeudi), on a vu des choses cohérentes, on s’est accrochés et on s’est bien battus, mais ça reste insuffisant […] Un club se construit avec le temps. Chaque année, il faut apprendre des choses », a lâché le technicien niçois au micro de RMC Sport.

L’avenir de Vieira menacé après l’élimination de Nice ?

Dans sa sortie, Patrick Vieira a également évoqué son avenir. Le coach de l' OGC Nice est mis à mal au moment où le Gym peine à enchaîner les résultats. Contre le Bayer, Nice a enregistré sa cinquième défaite de rang. Pour autant, l'entraîneur niçois demande de la patience autant pour ses joueurs que pour lui. « Ce n'est pas moi qui décide [sur son avenir, ndlr]. Pour certaines personnes, ça risque d'être insuffisant. Je suis ambitieux et je me donne les moyens de réussir. Je suis dans un club où je me sens très bien et où j'ai encore beaucoup à donner », a indiqué le champion du monde 98. Recruté en 2018, Patrick Vieira entre dans la dernière année de son contrat.













Par Ange A.