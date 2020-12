ASSE Mercato : Arsenal, une tendance se confirme pour Saliba

Publié le 04 décembre 2020 à 07:00

De retour à Arsenal cet été après un prêt à l’ASSE, William Saliba devrait de nouveau quitter les Gunners cet hiver. Le défenseur central intéresse plusieurs écuries européennes dont Saint-Étienne.

Une confirmation tombe pour William Saliba

Recruté contre 30 millions d’euros en 2019, William Saliba peine à s’imposer à Arsenal. La faute à Mikel Arteta qui préfère se passer de ses services. La saison dernière, le défenseur central était prêté à l’AS Saint-Étienne. Proche de rester chez les Verts, le joueur de 19 ans avait fini par rallier la capitale anglaise faute d’accord entre les Verts et les Gunners. Depuis, il évolue avec l’équipe jeune d’Arsenal. Une situation qui ne devrait pas durer. Un départ au mercato d’hiver semble la meilleure issue pour Saliba. Une tendance que vient encore de confirmer Sam Dean. Le journaliste du Daily Express et du Sunday Telegraph assure que le club londonien penche pour un nouveau prêt. Les deux parties vont se réunir pour étudier la meilleure option dans les prochains jours.

Bientôt les retrouvailles avec l’ASSE ?

« On s’attend à ce que le défenseur d’Arsenal William Saliba soit effectivement prêté en janvier. On me dit qu’il y a beaucoup d’intérêt - le club et le joueur sont prêts à passer par les différentes options dans les jours à venir », a annoncé Sam Dean sur Twitter. Cette annonce a de quoi ravir l’AS Saint-Étienne. Le club du Forez reste intéressé par son ancien titi. Friand de jeunes pépites, Claude Puel, le coach de l’ASSE, s’intéresse au profil du natif de Bondy. Mais les dirigeants stéphanois devront se méfier de la rude concurrence dans ce dossier. Le défenseur des Gunners est également sur les tablettes d’autres formations comme l’AC Milan. Des clubs de Ligue 1 comme l’OL et l’OGC Nice ont récemment été associés au jeune défenseur central.













Par Ange A.