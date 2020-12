OGC Nice Mercato : Annonce imminente pour Patrick Vieira ?

Publié le 04 décembre 2020 à 08:30

L’ OGC Nice a concédé une nouvelle défaite jeudi à domicile contre le Bayer Leverkusen (2-3). Cette défaite pourrait avoir de lourdes conséquences pour Patrick Vieira. Le coach niçois se retrouve davantage fragilisé.

OGC Nice : Patrick Vieira sur la sellette ?

Jeudi, l’ OGC Nice s’est incliné (2-3) contre le Bayer Leverkusen à l’Allianz Rivera. Une nouvelle défaite synonyme d’élimination de la Ligue Europa pour le Gym. Les Aiglons devaient largement s’imposer pour espérer se qualifier pour le prochain tour de la C3. Après 5 journées, le club azuréen ne compte que 3 points. Suite à ce nouveau revers, les jours de Patrick Vieira sur le banc de Nice se retrouvent menacés. Le club a concédé sa cinquième défaite de suite contre le Bayer. Le Gym ne pointe qu’à la 11e place de Ligue 1 après 12 journées de championnat. Autant de contreperformances qui pourraient compromettre l’avenir du champion du monde 98 chez les Aiglons. Surtout que la direction niçoise a beaucoup investi au dernier mercato.

Une annonce imminente en vue ?

Pour RMC Sport, le sort de Patrick Vieira a été scellé au coup de sifflet final de la rencontre contre Leverkusen. La radio croit savoir que le renvoi de l’entraîneur de l’ OGC Nice est déjà acté. Sa mise à pied serait même imminente. D’après la même source, un autre technicien va diriger le match du Gym dimanche contre le Stade de Reims. Reste plus qu’à attendre une confirmation. Le principal intéressé s’est montré serein après la défaite contre le Bayer. « Je suis dans un club où je me sens très bien et où j’ai encore beaucoup à donner », a-t-il déclaré au micro de la radio sportive.













Par Ange A.