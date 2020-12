PSG, Barça Mercato : Messi, Leandro Parades prend position

Publié le 04 décembre 2020 à 09:00

La récente sortie de Neymar Jr commence à faire réagir en interne au PSG. Coéquipier du crack brésilien à Paris, Leandro Paredes s’est prononcé sur la possible arrivée de Messi dans la capitale.

Leandro Paredes tranche pour une arrivée de Messi au PSG

Bien qu’au Paris Saint-Germain depuis trois ans, Neymar Jr est nostalgique de ses années barcelonaises. L’attaquant brésilien reste surtout marqué par son association avec Lionel Messi. Mercredi soir, le Brésilien l’a encore fait savoir après la victoire de Paris contre Manchester United. Le crack auriverde a vertement clamé son désir de jouer aux côtés de l’Argentin « dès la saison prochaine ». La sortie de l’attaquant parisien alimente désormais les discussions et même en interne à Paris. Coéquipier de Neymar chez les Rouge et Bleu, Leandro Paredes a donné son avis sur le transfert de son compatriote dans la capitale. « J’espère, nous voulons tous qu’il vienne, mais ce sera sa décision. On a un groupe incroyable, de bons joueurs, de bonnes personnes, on profite de cela […] Comme je l’ai dit, j’espère que Leo prendra la meilleure décision pour lui, mais on l’accueillera à bras ouverts », a déclaré le milieu argentin cité par Be Soccer.

Al-Khelaïfi déjà au charbon pour Messi ?

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas échappé aux questions sur Lionel Messi. Pour le moment, le patron du Paris Saint-Germain refuse de prendre position sur le sujet. « Je ne peux pas parler de ça », a-t-il déclaré en direct sur C8. Dans sa déclaration, le dirigeant a tout de même indiqué qu’il se trouvait à Barcelone. Reste à savoir si une rencontre avec Lionel Messi ou son entourage va meubler son séjour en Catalogne. L’avenir de Messi va davantage faire parler dans les semaines à venir. Alors qu’une prolongation ne semble plus d’actualité, La Pulga sera libre de s’engager avec le club de son choix dès janvier. Une perspective qui excite plusieurs prétendants au rang desquels Paris.













Par Ange A.