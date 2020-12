PSG Mercato : Messi au Paris SG avec Neymar, c’est sérieux !

Publié le 04 décembre 2020 à 16:00

Neymar a lancé un appel à Lionel Messi pour le rejoindre au PSG l’été prochain, à l’issue de son contrat au FC Barcelone. Alors que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas confirmé la piste menant vers le sextuple Ballon d’Or, Daniel Riolo est convaincu que ce dernier va rejoindre Paris.

Lionel Messi au PSG, Daniel Riolo y croit

Après la victoire du PSG sur Manchester United (3-1), Neymar a ouvertement demandé à Lionel Messi de le retrouver à Paris pour y former leur prolifique duo du FC Barcelone. Il n’en fallait pas plus pour faire réagir le candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu à la présidence du club catalan. « Je ne suis pas inquiet pour ses propos », a rassuré Joan Laporta sur Radio Catalunya, tout en rappelant que Lionel Messi et Neymar « sont amis et ont une hiérarchie établie entre eux ». En revanche, l’ancien patron du Barça (2003-2010) espère que « Leo va attendre et écouter la proposition du nouveau président » qui sera élu, avant de prendre toute décision.

Quant à Nasser Al-Khelaïfi, il a indiqué sur C8 qu’il « ne peut pas parler de ça ». Malgré tout, Daniel Riolo à l’intime conviction que Lionel Messi va débarquer au PSG l’été prochain. « Il y a des choses que je ne peux pas révéler, mais c’est un peu plus qu’une intime conviction. C’est [la déclaration de Neymar, ndlr] alimenté par des éléments factuels » a-t-il précisé sur RMC Sport. « La phrase de Neymar arrive tôt en revanche, c’est comme si elle annonçait quelque chose. De toute façon il y a des éléments : le Barça regrette de ne pas avoir vendu Leo Messi cet été, il y a le fait que le FC Barcelone ne pourra pas acheter Neymar », a expliqué le chroniqueur.

Le pote de Neymar parti pour quitter le Barça

Et ce n’est pas tout ! Ce dernier indique « qu’il y a le fait que Messi n’est plus heureux au Barça depuis plus d’un an ». Selon les arguments de Daniel Riolo, le FC Barcelone ne parviendra pas à convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat. « Donc oui, je suis prêt à le réaffirmer [...] Lionel Messi a besoin de retrouver du bonheur et ce sera le cas avec son pote Neymar », a-t-il expliqué. Cependant, le journaliste a laissé une petite fenêtre de secours ouverte pour finir. « Après, on sait qu’en matière de transferts, tout peut aller vite et capoter. Il n’y a pas de certitudes. Sauf que Lionel Messi ne sera pas à Barcelone la saison prochaine », a-t-il assuré. Notons que l'Argentin de 34 ans est aussi annoncé vers Manchester City de son ancien coach Pep Guardiola.













Par ALEXIS