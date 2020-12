PSG Mercato : Coup de théâtre dans un dossier très chaud !

Publié le 04 décembre 2020 à 12:30

Le PSG est sur plusieurs dossiers très chauds pour les prochains mercato, sans parler de l'annonce de Neymar concernant sa volonté de rejouer avec Lionel Messi. Si plusieurs coups parisiens semblent être tombés à l'eau ces derniers jours, un projet laissé de côté pourrait bien refaire surface brutalement.

Le PSG passe à côté de bons coups

L'actualité mercato du PSG est animée en cette fin d'année 2020. Les dirigeants parisiens ont plusieurs dossiers chauds à boucler, notamment les prolongations de Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, l'avenir de Keylor Navas et de Julian Draxler, la probable arrivée d'un nouvel entraîneur à l'issue de la saison... Parallèlement, le PSG travaille à son prochain effectif que Neymar veut comparable à celui du Bayern Munich en termes de qualité et de profondeur pour accepter de prolonger. Ainsi, Leonardo est sur de nombreuses pistes, mais celles de Christian Eriksen et David Alaba semblent tomber à l'eau, les deux joueurs préférant rejoindre l'Angleterre. Le dossier Lionel Messi est arrivé sur le bureau des dirigeants parisiens cet été et Neymar a relancé le débat sur la venue de l'Argentin, en fin de contrat au FC Barcelone en juin 2021. Enfin, Paris lorgne toujours sur Ryan Gravenbach, de l'Ajax Amsterdam, et Dominik Szoboszlai, du RB Salzburg.

Un gros dossier revient sous le feu des projecteurs

Un mercato ambitieux passe aussi par des joueurs d'expérience, le PSG l'a bien compris. Et c'est encore du côté de l'Espagne qu'un joueur en fin de contrat intéresse Doha et Paris. La situation de Sergio Ramos est toujours floue. Le défenseur de 34 ans veut prolonger deux ans au Real Madrid et les négociations étaient bien engagées, selon l'ancien gardien Paco Buyo. Un accord était même trouvé selon lui. Mais un coup de théâtre est venu changer la donne. Florentino Pérez envisage effectivement une nouvelle coupe dans les salaires pour limiter les pertes financières du Real Madrid liée au Covid-19. Ce qui aurait refroidi Sergio Ramos, selon la Onda Cero, qui souhaite signer un dernier gros contrat avant de mettre un terme à sa carrière. Toujours selon les médias espagnols, Sergio Ramos intéresse beaucoup l'état-major qatarien, qui voit en lui un joueur expérimenté et une vedette, ce qu'il ne néglige pas. Le défenseur du Real Madrid pourrait alors reconsidérer rapidement un départ au PSG.













Par Matthieu