OL, Barça : Koeman parti pour foirer les plans de Lyon ?

Publié le 05 décembre 2020 à 02:00

La récente blessure de Gérard Piqué constitue un véritable casse-tête pour Ronald Koeman. Le coach du Barça compte désormais s’appuyer sur Samuel Umtiti, pourtant sur les tablettes de Lyon.

Revirement en vue pour Umtiti au Barça ?

Avec l’enchaînement des compétitions, le FC Barcelone a enregistré de nouveaux blessés ces dernières semaines. Il s’agit notamment d’Ansu Fati et surtout de Gérard Piqué. Le défenseur central du Barça devrait au moins manquer 4 mois de compétition. En son absence, Ronald Koeman espère trouver une solution en interne, surtout au moment où le nom d’Eric Garcia revient avec insistance. « Il est trop tôt pour parler de transferts. On va récupérer Araujo, Umtiti est proche d’un retour, on va attendre janvier et analyser la situation de l’équipe. De plus, nous allons avoir un nouveau président. Cela dépend aussi des finances du club », a expliqué le technicien néerlandais. Le successeur de Quique Setién compte notamment s’appuyer sur Samuel Umtiti en l’absence de Piqué. Il a donné les nouvelles du défenseur central tricolore (31 sélections/4buts). Lequel n’a encore disputé aucun match cette saison.

Une piste à abandonner pour l’OL ?

Pour Ronald Koeman, Samuel Umtiti devrait prochainement signer son retour à la compétition. « Il a joué une heure dans un match d’entraînement avec le Barça B. Il n’a pas ressenti de douleurs et cela signifie que son retour est proche. Je ne sais pas quand exactement, mais dans peu de temps, il sera à nouveau dans les listes de joueurs convoqués », a indiqué le coach du FC Barcelone. Cette nouvelle ne devrait pas ravir l’Olympique lyonnais. Le club rhodanien est cité parmi les prétendants du champion du monde. Une offensive de l’OL pour rapatrier Umtiti dès cet hiver serait même dans les tuyaux. Mais avec la nouvelle sortie de Koeman, le club rhodanien pourrait revoir ses plans pour son ancien défenseur. Le natif de Yaoundé est actuellement sous contrat jusqu’en 2023.













Par Ange A.