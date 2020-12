Nîmes Olympique : Arpinon annonce 3 retours face à Lorient

Publié le 05 décembre 2020 à 13:15

Malgré la défaite hier soir face à l'Olympique de Marseille, Jérôme Arpinon, l'entraîneur du Nîmes Olympique, a annoncé une bonne nouvelle : le retour de trois jours pour le déplacement à Lorient, samedi prochain.

Le Nîmes Olympique pourra compter sur Martinez, Briançon et Benrahou

Deux victoires seulement lors de ses treize derniers matchs. C'est la terrible série qu'entretient actuellement le Nîmes Olympique. Pire, les Crocos n'ont marqué que trois buts lors de leurs dix dernières rencontres et n'ont pas trouvé le chemin des filets lors de sept d'entre elles. Les problèmes - offensifs surtout - sont majeurs, mais Jérôme Arpinon va de nouveau pouvoir compter sur son dynamiteur Yassine Benrahou, absent depuis le 8 novembre face à Angers. En plus de l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, les défenseurs Pablo Martinez (absent depuis le 29 novembre) et Anthony Briançon (out depuis le 8 novembre), feront également leur réapparition dans le groupe à Lorient. Lucas Deaux, expulsé le weekend dernier à Monaco, sera lui aussi de la partie face aux Merlus.

Pas de Birger Meling avant 2021

Direction le rayon des moins bonnes nouvelles. Auteur de débuts très prometteurs avec la formation gardoise avec un but et deux passes décisives en six rencontres, le latéral norvégien Birger Meling ne devrait pas refouler les pelouses de Ligue 1 Uber Eats avant janvier 2021. Enfin, suite à son carton rouge reçu hier face à l'OM, le milieu de terrain Andres Cubas ne fera pas le déplacement en Bretagne.













Par Clément