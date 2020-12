RC Lens : Haise et Kakuta savourent leur succès face au SRFC

Publié le 05 décembre 2020 à 19:44

Le RC Lens s'est offert une superbe victoire sur la pelouse du Roazhon Park, en battant logiquement le Stade Rennais (2-0) et en réussissant une convaincante performance. Franck Haise s'est félicité de ce succès qui fait passer les Lensois devant les Rennais en Ligue 1, au 7e rang, avec encore un match en retard sur la concurrence.

Franck Haise savoure la victoire face au Stade Rennais

En conférence de presse d'après match, Franck Haises'est félicité de la victoire du RC Lens sur le terrain du Stade Rennais (0-2). "Il fallait faire une bonne performance, être solide et laisser peu d'espace. On savait que la possession ne serait pas entre notre faveur. Il fallait être un peu plus compact, mais allerde l'avant dès que possible. On a eu dix premières minutes difficiles. On a aussi été efficace, en particulier Kalimuendo et Ganago. On n'a pas vu d'écart monstrueux dans la possession. On n'a pas eu trop de problèmes en leur laissant la balle. Il fallait gérer les situations de centres et de coups de pied arrêtés, et on l'a aussi plutôt bien fait."

Franck Haise a gagné le combat tactique face à Julien Stéphan, et son RC Lens n'a eu aucune crainte face au quadruple changement du coach du Stade Rennais dès le retour des vestiaires. "On avait anticipé les changements rennais, on en attendait trois, il y en a eu quatre, a révélé l'entraîneur des Sang et Or. Cela reste un match à 11 contre 11. On savait qu'ils allaient mettre de la fraîcheur." Face à cette "fraîcheur" rennais, Franck Haise a opposé la sienne et celle de son jeune buteur. "Arnaud Kalimuendo a 18 ans, c'est une belle performance. Quand on est intelligent dans le football, ça aide. Il y a de la concurrence au poste offensif, ça me fait beaucoup hésité. Je préfère avoir des choix à faire plutôt que de ne pas en avoir. Il y a des cycles pour les attaquants, mais pour le moment il est efficace et adroit."

Le RC Lens plus que dans les clous

"Avant la saison, je ne m'attendais pas à ce qu'on franchisse la barre des 20 points à notre 12e journée, a reconnu l'entraîneur du RC Lens. Il faut saluer les efforts, le travail et la qualité du groupe. Sur nos 21 points, je ne pense pas qu'on en ait volé un. Le mérite revient aux joueurs et au staff, qui travaillent bien. S'il y a un domaine qu'on doit travailler, c'est dans la lecture des situations. On gagne du temps ou on en perd selon notre lecture. Si on le fait bien, on règle une partie des problèmes. Heureusement, car avec la qualité offensive de Rennes, ils auraient pu marquer beaucoup de buts. On avait bien étudié le Stade Rennais, avoir un bloc médiant, jouer dans leur dos... Leur danger, c'est la double largueur, fermer pour éviter les deux contre un sur les côtés. On a moins vu leurs latéraux que d'habitude et je pense qu'on a bien géré de ce côté-là."

Franck Haise reconnait que son équipe est jeune en Ligue 1, mais travaille sur sa naïveté. "Il n'y a pas que le coach qui découvre la Ligue 1, il y a des joueurs aussi, s'est amusé le coach du RC Lens. Il faut évidemment s'adapter, réajuster. Ce samedi soir, ils l'ont très bien fait. Mais il faut rester exigeant et ne pas laisser la place au relâchement. Mais gagner avec cette lucidité, c'est un bon signal." Pour Gaël Kakuta, passeur décisif et encore très bien ce samedi face au Stade Rennais, la victoire est logique : "On s'est bien préparé à la possession rennaise qui est une des meilleures en la matière. A Angers, on a fait de très grosses erreurs, c'était une bonne gifle et ce samedi on a bien réagi."

