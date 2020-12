LOSC - AS Monaco : Les compos de Galtier et Kovač !

Publié le 06 décembre 2020 à 12:41

Rencontre au sommet de la Ligue 1 à suivre dès 13 h. Deuxième, le LOSC accueille l'AS Monaco, quatrième, qui ne compte que deux points de retard sur son adversaire du jour.

Le LOSC ne lâche pas le PSG

Suite à la victoire du PSG à Montpellier hier, les Parisiens ont repris 5 points d'avance sur leur dauphin lillois. Qualifiés en milieu de semaine pour les 16e de finale de Ligue Europa, les Dogues, malgré leurs blessés, voudront à tout prix décrocher un succès qui leur permettrait de rester au contact du Paris Saint-Germain. Une telle issue donnerait beaucoup de piment et d'intérêt à un certain LOSC - PSG, programmé le 20 décembre.

La compo lilloise : Maignan - Tiago Djalo, José Fonte (cap.), Botman, Reinildo - Ikoné, André, Soumaré, Bamba - Yilmaz, David.

Podium en vue pour l'AS Monaco

De son côté, les Monégasques essaieront d'empocher les trois points pour la cinquième fois consécutive. Invaincue depuis la déroute à Lyon (1-4), l'ASM se trouve au pied du podium et, en cas de victoire, grimpera dessus et devancera même son adversaire au classement. Pour ce faire, l'AS Monaco peut compter sur le retour en tant que titulaire du capitaine Wissam Ben Yedder. Aleksandr Golovin et Benjamin Lecomte sont eux, toujours indisponibles.

La compo monégasque : Mannone - Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique - Diop, Tchouaméni, Fofana, Gelson Martins - Volland, Ben Yedder (cap.).













Par Clément