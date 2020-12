FC Nantes Mercato : Kita à l’oeuvre pour remplacer Gourcuff

Publié le 06 décembre 2020 à 22:45

La défaite du FC Nantes à domicile face au RC Strasbourg, ce dimanche, lors de la 13e journée de Ligue 1, aurait scellé le sort de Christian Gourcuff sur le banc des Canaris. L’entraîneur de 65 ans ne devrait plus durer au club puisque son limogeage ne serait plus qu'une question de temps.

FC Nantes : départ imminent de Christian Gourcuff

Christian Gourcuff et Thierry Laurey auraient été prévenus que leur affrontement était le match à ne pas perdre pour aucun des deux. Le vaincu prendrait la porte. À l’issue du choc, le FC Nantes est sorti largement vaincu (0-4). Décevants depuis le début de la saison, les Nantais sont 14es de Ligue 1 avec 3 victoires, 4 matchs nuls, 6 défaites, 14 buts marqués et 22 buts encaissés. Pour Waldemar Kita et son staff, la défaite contre les Strasbourgeois est la défaite de trop et l’ancien technicien lorientais ne devrait plus être maintenu sur le banc du FCN. « Même s'il n'y avait pas de doute en cas de défaite... Le 0-4 devrait sceller le sort de Gourcuff (je mets du conditionnel quand même) », déclare le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau, pour qui les heures à venir pourraient entériner le départ de Christian Gourcuff.

FCN : Qui pour remplacer le coach nantais ?

Si le départ de Christian Gourcuff du banc du FCN est acté, il faudra désormais trouver son remplaçant. L’entourage de Waldemar Kita, président du FC Nantes, serait déjà à l’œuvre pour engager l’oiseau rare. Pour cela, les recruteurs du FC Nantes miseraient sur le carnet d’adresses de Mogi Bayat. « Le club travaille déjà sur d'autres pistes, notamment avec le réseau de Mogi Bayat », apprend-on. Reste qu’aucun nom n’a encore été avancé pour occuper le banc du FCN. Mais le stratège français pourrait ne plus être présent sur le banc nantais lors de la prochaine journée de Ligue 1 (réception du Dijon FCO, 14e journée de Ligue 1, dimanche prochain 15h).













Par JOËL