ASSE : Denis Bouanga adoube Claude Puel et son projet

L'ASSE de Claude Puel a stoppé l'hémorragie de défaite avec un match nul arraché contre le LOSC (1-1), dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1. L'entraîneur des Verts, Claude Puel, peut compter sur le Gabonais Denis Bouanga pour participer à l'effort collectif et remettre l'AS Saint-Etienne sur de bons rails en championnat, dès dimanche (15h) à Dijon.

Denis Bouanga a compris la leçon

Les difficultés de l'ASSE et de Denis Bouanga concordent cette saison. L'attaquant gabonais n'a plus marqué depuis la dernière victoire des Verts, le 17 septembre face à l'OM (2-0). Un mois plus tard, Claude Puellui remontait les bretelles en conférence de presse, après ne pas l'avoir titularisé contre l'OGC Nice (1-3). "Denis Bouanga était remplaçant. C'est un joueur important pour nous mais j'attends beaucoup plus de lui. Nous comptons sur lui mais à un bien meilleur niveau", avait lâché l'entraîneur forézien. "C’est vrai que je suis conscient que je n’ai pas été très performant sur mes derniers matchs, avait répondu Denis Bouanga dans un entretien à Téléfoot. Je n’en doute pas, je le sais. Je sais reconnaître mes erreurs. J’ai la confiance de Claude Puel, j’essaye de faire au maximum et de m’adapter à cette équipe de jeunes. J’essaye d’être performant. Je dois retenir le message. Je sais que je n’ai pas été bon, lui il l’a dit aussi. Il faut que je lui montre sur le terrain que je suis là qu’il peut compter sur moi."

ASSE : Bouanga est fan de Claude Puel

Depuis ce mauvais passage, Denis Bouanga n'a plus quitter le onze titulaire de Claude Puel. Si l'ASSE n'a pas retrouvé le chemin de la victoire, ni lui celui des filets, le joueur reste confiant et adoube son entraîneur. "C'est plus qu'un entraîneur, c'est un formateur, a décrypté Denis Bouanga dans un entretien à Onze Mondial. Ses qualités de coach ne sont plus à présenter. Mais son côté formateur est vraiment spécial. Il a ce truc : il repère le jeune, ensuite, il fabrique le joueur. Il le fait de toutes pièces et une fois qu'il est prêt, il le lance dans les meilleures conditions en lui distillant les bons conseils. Il m'a beaucoup apporté aussi. Il m'a donné de la confiance, il m'a transmis sa confiance. J'ai su lui rendre sur le terrain la saison dernière. Ça fait plaisir de voir que le coach m'accorde autant d'importance. Il m'a fait progresser en tant que piston aussi, un poste que je ne connaissais pas du tout. Son discours m'a permis de jouer à ce poste-là et m'a apporté une nouvelle panoplie dans mon jeu." Une manière de donner sa pleine confiance à l'entraîneur de l'ASSE, très décrié ces derniers temps.













