OL : Après Metz, Rudi Garcia lance un avertissement à Paris

Publié le 07 décembre 2020 à 04:30

En déplacement en Moselle dimanche, l’ OL a dominé le FC Metz (1-3) à Saint-Symphorien. Après ce nouveau succès de rang, Rudi Garcia s’est projeté sur le PSG, prochain adversaire de Lyon en championnat.

L’ OL enchaîne et se rassure avant Paris

L’Olympique lyonnais se porte mieux en championnat. Dimanche, l’ OL a enregistré une quatrième victoire successive sur la pelouse du FC Metz. Lyon s’est imposé (1-3) contre Metz. Un but de Memphis Depay (17e) et un doublé de Karl Toko Ekambi (47e, 60e) ont permis à Lyon de l’emporter. Avec ce succès, les Gones remontent à la 3e place du championnat, à deux points du PSG. Rudi Garcia s’est satisfait de la nouvelle performance de siens. « C’est une belle victoire à l’extérieur, c’est toujours difficile de s’imposer à Metz, surtout dans ces conditions de jeu. Les gars étaient déterminés, ça conforte notre place sur le podium et cela nous permet d’être plus tranquilles, même si on sait où on va dimanche prochain », a confié l’entraîneur lyonnais cité par Téléfoot.

Garcia confiant avant de défier le PSG

Comme le note Rudi Garcia, l’ OL joue gros lors de sa prochaine sortie. Lyon se rend sur la pelouse du PSG. Les Lyonnais n’ont que deux points de retard sur leur prochain adversaire. En cas de succès, les Gones peuvent chiper la première place aux poulains de Thomas Tuchel. Pour Rudi Garcia, ce succès contre Metz est de bon augure avant de tenter un exploit au Parc des Princes. « Il faut entretenir la dynamique. On sait qu’on va au Parc des princes, mais avec la victoire de ce soir, on peut y aller avec un petit peu plus d’ambition […] On a des choses à faire valoir et on le fera, on ne viendra pas en victime expiatoire », fait savoir le coach de Lyon.













Par Ange A.