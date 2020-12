RC Lens : Le plan de Franck Haise contre le Stade Rennais

Publié le 03 décembre 2020 à 18:05

Le RC Lens s'était incliné, pour la première fois cette saison au stade Bollaert, devant Angers SCO (1-3). Les Lenois se déplacent sur le terrain du Stade rennais, samedi (17h). Ils ont à coeur de prendre trois points immédiatement. Franck Haise veut faire un coup aux Rennais éliminés prématurément de la Ligue des champions.

RC Lens : Franck Haise se méfie du Stade rennais

Battu par Angers SCO (3-1), le RC Lens veut vite renouer avec la victoire. Et le prochain match de l’équipe de Franck Haise, c’est ce samedi (17h), contre le Stade rennais qui a joué mercredi en Ligue des champions. Toutefois, l’entraineur du Racing Club ne voit pas cela comme un facteur positif pour son équipe. « Je ne crois pas que ça jouera en notre faveur. Les Rennais ont un effectif construit pour jouer sur les 2 tableaux. Quand on voit les joueurs qui n’étaient pas sur le terrain ou dans le groupe, il y a quand même du beau monde. Ils ont aussi l’habitude de jouer tous les 3 jours ce qui n’est pas évident, mais je ne crois pas que ce soit un avantage pour nous », a-t-il indiqué. Selon les arguments du technicien du Racing Club, « il y a des internationaux et de la maturité » au sein de l’effectif du Stade rennais. De ce fait, « ils ont les moyens d’enchainer » les matchs.

Franck Haise déballe sa stratégie

Convaincu de la qualité du jeu produit par l’équipe de Julien Stéphan, même quand elle ne gagne pas, Franck Haise a préparé un plan pour la contrarier à Roazhon Park. « Il faut s’appuyer sur les bonnes choses que nous avons réussies. Nous devons retrouver le fait d’être capable de jouer en étant solide, d’avoir des transitions offensives de qualité en étant vigilants sur les transitions défensives. [...] C’est sûr qu’on a besoin d’être très efficace », a-t-il indiqué. Le technicien du RC Lens croit avoir tiré les enseignements de la défaite contre Angers SCO. Pour finir, il a prévenu ses joueurs sur la situation dans laquelle ils pourraient se retrouver s’ils ne prennent pas de points. « On est obligé de faire un match plein pour ramener quelque chose. Si on ne fait pas un match plein à Rennes, on aura des soucis », a-t-il averti.













Par ALEXIS