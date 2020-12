ASSE : Claude Puel sait quel levier actionner pour s'imposer

Publié le 07 décembre 2020 à 13:00

L'ASSE ne perd plus, mais ne gagne pas non plus ! Après le nul contre le LOSC (1-1), l’équipe de Claude Puel s’est neutralisé avec le Dijon FCO (0-0), dimanche. Dans son analyse du match jugé « affreux », Pierre Ménès a identifié le mal dont souffre l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Ménès pointe la médiocrité du jeu des Verts

L'ASSE a certes stoppé la série noire de sept défaites consécutives, mais n’est toujours pas parvenue à renouer avec la victoire. L’équipe de Claude Puel n’a plus gagné depuis son succès sur l’OM (2-0) au Vélodrome, le 17 septembre. Après le match nul contre le Dijon FCO, lanterne rouge de la Ligue 1, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne estime « qu’il y a du mieux, mais ce n’est pas encore ça ». Pierre Ménès, lui, pointe le manque d’occasions nettes et l’inefficacité des Verts.

« L'ASSE a encore mis 70 minutes à cadrer une frappe. Les Stéphanois pourront se consoler en se disant qu’ils ne perdent plus, mais comme ils ne gagnent pas non plus… L’équipe récupère pourtant des blessés, mais reste d’une insigne médiocrité », a-t-il écrit sur son blog. En effet, le consultant de Canal+ n’est pas à côté de la plaque. Son analyse est corroborée par Claude Puel. « Nous avons eu des situations, des centres qui auraient mérité d’être mieux repris et ressentis. Nous avons manqué de justesse technique dans le dernier geste », a souligné l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, dans sa réaction d’après-match, à Dijon.

Un début de saison catastrophique à l’AS Saint-Étienne

L'ASSE fait un début d’exercice 2020-2021 catastrophique après sa saison dernière également ratée (elle avait fini à la 17e place). Claude Puel et son équipe sont 15es au classement après 13 journées. Ils ont enregistré 7 défaites, 3 nuls et 3 victoires. Ils ne comptent que 12 petits points, soit 2 de plus que le RC Strasbourg qui est barragiste. Les Verts ont marqué 12 buts et en ont concédé 20, soit une différence de buts négative (-8). L’AS Saint-Étienne affrontera Angers SCO, vendredi, lors de la 14e journée de Ligue 1.













