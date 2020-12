ASSE : Encore une excellente nouvelle pour Puel avant Angers

Publié le 08 décembre 2020 à 00:45

L’ ASSE reçoit le SCO Angers lors de la prochaine journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, l’AS Saint-Étienne a encore enregistré le retour d’un blessé de longue date. Celui-ci pourrait constituer un renfort de plus en attaque pour Claude Puel.

Un attaquant de retour de l’infirmerie à l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne enchaîne les bonnes nouvelles avant de défier le SCO Angers lors de la prochaine journée. Vendredi, l’ ASSE reçoit le club de l’Anjou pour la 14e journée de Ligue 1. Avant la reception des Scoïstes, les Verts ont enregistré le retour de Jérémie Porsan-Clemente. Le jeune attaquant était éloigné des terrains depuis mai. Le joueur de 22 ans avait été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Comme le révèle l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’ancien marseillais a reçu le OK du docteur Bertrand Sonnery-Cottet pour reprendre l’entraînement. Avant lui, Claude Puel avait déjà enregistré les retours à l’entraînement de Panagiotis Retsos et Kévin Monnet-Paquet. Mais les deux hommes n’avaient pas été lancés contre le Dijon FCO dimanche (0-0).

Une belle option à 0€ pour Claude Puel ?

Ce retour de Jérémie Porsan-Clemente intervient au moment où Claude Puel déplore les carences offensives de Saint-Étienne. Après le nul contre Dijon, le coach de l’ ASSE s’en est pris à ses attaquants. Avec le retour de ce jeune avant-centre, l’entraîneur stéphanois dispose d’une nouvelle option sur le plan offensif. Reste maintenant à savoir si le technicien castrais va lui donner sa chance. Depuis sa signature en 2019, Porsan-Clemente n’a pas encore étrenné le maillot de l’équipe première. Avec son contrat qui expire en juin prochain, il voudra sans doute prouver à son entraîneur qu’il peut compter sur lui.













Par Ange A.