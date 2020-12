ASSE Mercato : Miguel Trauco met fin à toutes les rumeurs

Publié le 08 décembre 2020 à 10:00

Ayant retrouvé du temps de jeu à l'ASSE, Miguel Trauco a fait une annonce forte sur son avenir dans le Forez. Il avoue que l'idée de partir lui a taraudé l'esprit à l'été, mais il est finalement resté pour tenter de s'imposer dans l'équipe de Claude Puel.

ASSE : Miguel Trauco, « j'ai envie de rester »

Le coach de l'ASSE avait poussé Miguel Trauco dehors en début de saison. L’Olympiakos s’était positionné pour le recruter lors du mercato d’été. Finalement, il est resté et Claude Puel lui a accordé du temps de jeu, au vu des difficultés de son équipe de jeunes joueurs à qui il avait fait confiance au départ. Ayant retrouvé le groupe de l’AS Saint-Étienne et le terrain, le défenseur exprime sa joie. « C'était très dur… ma mise à l'écart. C'était la période la plus compliquée de ma carrière. Je suis vraiment très heureux que cette période soit derrière moi, et très heureux de rejouer. Ça me manquait », a-t-il confié dans une interview à But Football Club. Revenu sur son mercato, Miguel Trauco confirme qu’il « a regardé s'il y avait des opportunités pour partir », car il ne jouait pas. « C’est normal, puisque personne n'aime être laissé de côté », a-t-il justifié. En attendant le mercato estival, l’arrière latéral gauche n'a pas l'intention de partir maintenant. « Je suis bien à l'ASSE. J'ai envie de rester », a-t-il déclaré.

Le défenseur péruvien vendu cet hiver ?

Miguel Trauco est arrivé chez les Verts en août 2019, en provenance de Flamengo au Brésil. Il a été acheté à un montant estimé à un million d’euros et s’est engagé jusqu’en juin 2022. Il totalise 29 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot stéphanois. Il a marqué un but et délivré deux passes décisives. Cette saison, l’international péruvien a fait cinq apparitions pour 3 titularisations en Ligue 1, après son retour en grâce. Le joueur de 28 a certes un an et demi de contrat encore, mais l'ASSE pourrait bien décider de le transférer, si le club reçoit une offre intéressante sur sa table. En réalité, Miguel Trauco est un choix par défaut pour Claude Puel qui est privé de Gabriel Silva et du jeune Yvann Maçon, aussi blessé.













Par ALEXIS