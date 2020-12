OM : Un coup dur se confirme pour Villas-Boas avant City

Publié le 09 décembre 2020 à 01:30

L’ OM se déplace sur la pelouse de Manchester City pour la dernière journée de la Ligue des champions. Comme attendu, André Villas-Boas devra composer sans un taulier lors de ce choc.

Une absence de taille pour l’ OM contre Manchester City

Déjà éliminé en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille peut toujours accrocher son billet pour la Ligue Europa. Pour y parvenir, l’ OM doit ramener un résultat contre Manchester City qu’il affronte ce mercredi. Mais la tâche s’annonce ardue pour André Villas-Boas. Le technicien portugais devra se passer des services de Jordan Amavi. En conférence de presse, le coach marseillais avait déjà prévenu que le latéral avait un souci musculaire. Le nom de l’arrière gauche ne figure pas parmi les 22 retenus pour défier les Cityzens à l’Etihad Stadium. En son absence, le Japonais Yuto Nagatomo devrait tenir le couloir gauche de la défense marseillaise. L’ancien de l’Inter Milan n’a joué que 12 minutes en C1 cette saison. Il était entré en jeu lors de la défaite au Vélodrome contre le FC Porto (0-2).

Amavi forfait, Villas-Boas en victime expiatoire contre Guardiola ?

En conférence d’avant-match, André Villas-Boas a fait part de quelques craintes au moment de retrouver Manchester City. Le Portugais estime que bien qu’avec un groupe remanié, les Mancuniens constituent toujours une menace. Chose qui pourrait compromettre les chances de qualification de Marseille pour la Ligue Europa. « A City, il y aura beaucoup de changements, mais l’équipe B de City est trop forte. On parle de Mahrez, Silva, Gundogan, Fernandinho, Dias, Garcia, Cancelo. Toutes les options sont de top niveau […] Ça va être dur de jouer contre City, même leur deuxième équipe est toujours compétitive […] Mais on doit être au meilleur niveau possible pour ramener que chose de City », a déclaré le coach de l’ OM cité par Foot Mercato.

Le groupe de Marseille contre Manchester City :

Mandanda, Pelé, Vanni, Alvaro, Perrin, Sakai, Balerdi, Caleta-Car, Nagatomo, Kamara, Rongier, Khaoui, Sanson, Strootman, Cuisance, Gueye, Aké, Germain, Payet, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique.













Par Ange A.