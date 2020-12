OM Mercato : La prolongation de Villas-Boas en bonne voie !

Publié le 08 décembre 2020 à 14:30

L'OM affronte Manchester City en Ligue des champions mercredi soir (21h), mais l'info du jour côté Marseille, c'est la prolongation d'André Villas-Boas. Selon les informations de RMC, le club et l'entraîneur portugais ont ouvert le chemin des négociations et commencent à discuter ensemble.

André Villas-Boas a un coup à faire avec l'OM

Face à Manchester City, l'OM peut décrocher sa place en seizièmes de finale de Ligue Europa. Mais comment accrocher le Manchester City de Pep Guardiola ? André Villas-Boas a sa petite idée. "La plupart des équipes qui jouent City ont une défense à cinq, a expliqué le coach portugais. C'est pour ça qu'on a essayé à l'aller et c'est possible qu'on le refasse demain. On va voir, on est capable de jouer dans ce système, mais il faudra éviter de faire des erreurs." Le 4-2-3-1 est aussi une possibilité côté Marseille. "On a trouvé plus de solidité dans ce système, a jugé Villas-Boas. Le losange nous a aussi beaucoup donné en Ligue 1. Avoir plusieurs systèmes donne plus d'imprévisibilité pour nos adversaires." Et le fait que les Citizens jouent avec une formation remaniée ne change pas grand-chose pour l'OM. Selon AVB, Guardiola bénéficie d'une "équipe B qui pourrait gagner la Ligue des champions".

Une prolongation dans les tuyaux

Mais l'information de RMC a occulté la conférence de presse d'André Villas-Boas ce mardi. Selon Mohamed Bouhafsi, AVB a déclaré que "(Pablo) Longoria est allé voir [ses] agents à Lisbonne". Et le coach de l'OM de continuer : "Ils ont aussi été convoqués par le club, c’est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l'OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du FPF et du diffuseur." Mais quoi qu'il en soit, le Portugais n'a jamais été contre l'idée d'une prolongation. "Je n'ai jamais dit le contraire", a-t-il ajouté. Sous contrat jusqu'en juin 2021, André Villas-Boas avait évoqué son avenir en septembre. "Pour parler de prolongation, il faut qu'elle soit proposée, avait-il déclaré après avoir refusé une première offre au mois de mai. Ce sont les résultats qui parlent. Après, c'est à la direction de savoir et d'évaluer le travail de l'entraîneur, s'il est à la hauteur des attentes du club ou non." Il semblerait que le moment de discuter soit venu.













Par Matthieu