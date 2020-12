OL Mercato : Un nouveau nom pour le poste de Rudi Garcia

Publié le 09 décembre 2020 à 15:20

Le contrat de Rudi Garcia à l'OL n’est pas prolongé et il se dirige vers la porte de sortie du club. Pour le remplacer, les dirigeants rhodaniens ont coché des noms. Et la rumeur évoque celui de Laurent Blanc, de Patrick Vieira et surtout de Christophe Galtier. Jean-Michel Aulas aurait aussi mis une croix devant le nom d’un ancien coach de la Ligue 1.

OL : Lucien Favre dans la pensée d'Aulas ?

Rudi Garcia ne devrait plus être l’entraîneur de l'OL la saison prochaine. Son contrat qui prend fin le 30 juin 2021 n’est pas la préoccupation des responsables de l’Olympique Lyonnais pour l’instant. L’Équipe avait écrit que Jean-Michel Aualas songe à Laurent Blanc ou encore à Patrick Vieira, limogé de l’OGC Nice la semaine dernière, pour succéder au technicien de 56 ans. Très apprécié du patron des Gones, Christophe Galtier est également cité pour prendre la place Rudi Garcia dans six mois.

Le coach du LOSC a d’ailleurs déjà travaillé à Lyon en tant qu’adjoint d’Alain Perrin en 2007-2008. Ce mardi, Romain Molina évoque une piste à l’étude à l'OL, celle menant vers l’actuel entraîneur du Borussia Dortmund. Selon le journaliste « le rêve de Jean Michel Aulas, c’est Lucien Favre ». La source précise cependant, sur YouTube, qu’il n’y a « pas de prise de contact » avec le technicien suisse, à ce stade.

Le parcours de Lucien Favre

Lucien Favre a dirigé l’OGC Nice entre 2016 et 2018. Il est à la tête du staff technique du BVB depuis le 22 mai 2018. Après son contrat initial de deux saisons, il a été prolongé jusqu'au 30 juin 2021. Comme Rudi Garcia, il sera donc libre à l'été. En Allemagne, il avait précédemment entraîné le Hertha Berlin (2007-2009), puis le Borussia Mönchenglabach (2011-2015). Dans son pays natal, il a dirigé Yverdon-Sport FC, le Servette FC et le FC Zurich, entre 1996 et 2007.













