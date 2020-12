ASSE Mercato : Galtier, Grange révèle un sale coup à Sainté

Publié le 09 décembre 2020 à 18:50

Ancien entraîneur des gardiens de but à l'ASSE, Fabrice Grange a travaillé sous la direction de Christophe Galtier. Tous deux partis de l’AS Saint-Étienne, le premier a fait une révélation sur l’intérêt d’un club étranger pour lui et le coach des Verts à l’époque.

ASSE : Grange et Galtier ont failli abandonner Sainté !

Fabrice Grange et Christophe Galtier ont collaboré à l'ASSE, au sein du staff technique du club ligérien. Entre septembre 2012 et mai 2017, les deux techniciens étaient respectivement coach des portiers et entraîneur principal. Il faut cependant préciser que Christophe Galtier était déjà en poste en 2009 quand Grange l’a rejoint à l’été 2012. Revenu sur leur passage à l’AS Saint-Étienne, l’ancien gardien de but révèle avoir été contacté pour rejoindre un club étranger avec son mentor d’alors. « À Saint-Étienne, peu de gens le savent : on a été contactés par un club étranger », a-t-il lâché dans France Football.

Fabrice Grange a avoué même qu’il « était très tenté » par l’idée d’aller à l’étranger. « Je lui dis : “Galette, il faut qu’on y aille!” Lui me répond : “Moi aussi, j’aimerais y aller, mais, ici, on m’a donné ma chance et sans approbation du président, je n’irai nulle part », a raconté l’ex-coach de Stéphane Ruffier à l'ASSE. En effet, Christophe Galtier « a eu cette fidélité envers le club qui lui a donné l’opportunité d’être entraîneur numéro 1 », selon les confidences de Fabrice Grange.

Deux destinations séparées

Passés près d'une aventure ensemble à l'étranger, Christophe Galtier et Fabrice Grange ont vu leur chemin se séparer à l'ASSE. Le premier est parti de Saint-Étienne à l'issue de la saison 2016-2017. Ayant pris quelques semaines pour se soigner (opération de la hanche), il a repris du service plus tôt que prévu. Le LOSC l'a nommé en décembre 2018 à la place de Marcelo Bielsa viré. Quant à Fabrice Grange, il a quitté l'AS Saint-Étienne l'été dernier et a rejoint les Girondins de Bordeaux, au même poste d'entraîneur des portiers.













Par ALEXIS