LOSC : Galtier et Weah fiers de l'attitude du PSG et Istanbul

Publié le 09 décembre 2020 à 18:20

Avant pour le LOSC d'affronter le Celtic Galsgow (jeudi, 21h) pour la dernière journée de Ligue Europa, Christophe Galtier et Timothy Weah ont commenté les incidents de PSG - Basaksehir. Tous deux ont soutenu la démarche des joueurs, qui ont décidé de quitter le terrain et de ne pas reprendre la rencontre après des propos racistes attribués au quatrième arbitre.

LOSC : Galtier remarque une "attitude exemplaire"

C'est l'incident qui agite la planète foot, et pas que, ce mercredi 9 décembre. L'arrêt de la rencontrePSG - Istanbul Basaksehir, mardi en Ligue des champions, en raison de propos racistes tenus par le quatrième arbitre Sebastian Coltescu pour désigner Pierre Achille Webo, fait réagir. Notamment l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, lors de la conférence de presse en marge du match des Lillois au Celtic Glasgow, jeudi (21h, en clair sur RMC Story) en Ligue Europa. "Les joueurs ont eu la bonne attitude, a estimé le coach des Nordistes. Le quatrième arbitre a fauté, il le sait. Ça se voit sur les images, il se décompose. C'est une grosse faute. J'ai entendu du dire que c'était impardonnable... On a pardonné à des gens des atrocités. Il a fauté, il sera automatiquement sanctionné, mais le match ne devait pas reprendre. C'est normal. Je trouve l'attitude des joueurs des deux équipes exemplaire."

Timothy Weah fier de la réaction du PSG et de Demba Ba

Le jeune attaquant du LOSC, Timothy Weah, lui aussi présent en conférence de presse, s'est longuement exprimé sur le sujet, faisant part de son expérience, félicitant les joueurs et demandant à l'UEFA d'agir. "Il faut que le racisme s'arrête. Nous sommes en 2020, ça n'a plus rien à faire dans la société aujourd'hui. Je ne regardais pas le match. J'ai vu sur les réseaux sociaux les commentaires sur le match et ce qui s'était produit. Je pense que le racisme n'a plus sa place dans notre sport en 2020. Cela doit s'arrêter. Le fait qu'il s'agisse d'un arbitre est choquant. J'ai été très heureux de voir mon ancienne équipe, le PSG, et Istanbul quitter le terrain. Ce qu'il s'est passé hier (mardi) est inacceptable. Je pense que c'était la réaction à avoir face à ça. Je suis heureux de voir que tout le monde a pris position. Je suis fier de l'attitude de Demba Ba. Je pense que ce qu'il s'est produit est inacceptable. L'UEFA doit réagir. En tant que footballeur professionnel, je n'ai jamais été confronté à du racisme, mais plus jeune oui. Ce fut un choc. J'ai des amis qui l'ont déjà affronté sur le terrain. Ça doit s'arrêter. Les joueurs doivent prendre position et à mon sens, ils ont bien fait d'arrêter de jouer."













Par Matthieu