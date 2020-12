OM: Racisme PSG-Basaksehir, Villas-Boas C'est dur pour l'arbitre

Publié le 10 décembre 2020 à 08:50

André Villas-Boas, le coach de l’ OM, a affiché sa position concernant l’incident raciste survenu lors du match PSG-Basaksehi au Parc des Princes.

OM : Villas-Boas préoccupé par l'incident

Mercredi, l’ OM a chuté lors de son dernier match de Ligue des champions face à Manchester City (3-0). Le club phocéen sort de la compétition européenne sans la moindre victoire. Outre ce triste parcours, son entraîneur André Villas-Boas a été interrogé sur l’incident raciste survenu lors du match de PSG-Basaksehir. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est clairement positionné contre le propos raciste ayant provoqué l’arrêt du match.

« La première chose, c'est que je suis triste. C'est une chose qui ne doit pas avoir de place dans la société et le foot », a confié le coach de l’ OM avant d’ajouter : « Mais cela continue et c'est grave, très grave. Je suis très déçu et triste. Mais je suis content de la décision des deux équipes et de la force de caractère de Demba Ba. Il a très bien réagi. Bravo pour son courage, qui donne un exemple à l'UEFA. »

Le quatrième arbitre de cette rencontre PSG-Basaksehi avait demandé à l’arbitre central de s’occuper du « négro » en parlant de l’entraîneur adjoint de Basaksehi, M. Pierre Achille Webo. Cette appellation a révolté Demba Ba et plusieurs joueurs des équipes qui ont décidé, pour une première dans l’histoire du football, d’arrêter de jouer. S’expliquant, le quatrième arbitre de cette rencontre a expliqué que dans sa langue, « négro » désigne tout juste « noir ». Question de Demba Ba « Lorsque vous parlez d’un blanc, est-ce que vous le désignez par sa couleur ? »

L'arbitre de PSG-Basaksehi doit demander pardon

L’UEFA a ouvert une enquête autour de cet incident raciste qui vient s’ajouter à une large liste de faits de ce type. Le coach de l’ OM, André Villas-Boas a ajouté : « Tous les humains ont le droit de dire pardon et je crois que l'arbitre doit avoir ce droit aussi. Il est peut-être père, sa famille va être sous pression. C'est dur aussi pour lui et j'espère qu'il saura dire pardon, qu'il saura assumer qu'il s'est trompé. Une suspension serait logique, mais j'espère que sa carrière ne s'arrêtera pas. »













Par Gary SLM