LOSC : L'équipe probable pour défier le Celtic Glasgow en C3

Publié le 10 décembre 2020 à 11:35

Le LOSC a bien l'intention d'assurer définitivement la première place du groupe H de Ligue Europa, ce jeudi (21h), sur la pelouse du Celtic Glasgow. Les Ecossais sont derniers avec un petit point, glané au stade Pierre-Mauroy au match aller (2-2), et les Lillois n'auront pas la tâche facile au Celtic Park.

Le LOSC veut sa première place

Les Nordistes se sont offert une place en seizièmes de finale de la Ligue Europa grâce à leur succès, la semaine dernière, face au Sparta Prague (2-1). Premier de son groupe, le LOSC n'a qu'un point d'avance sur l'AC Milan, deuxième, et veut conserver sa place de leader pour éviter un tirage compliqué face à un reversé de la Ligue des champions. "J’espère qu’on sera bien réveillés demain (jeudi) ou sinon on ira au devant de grandes désillusions, a prévenu Christophe Galtier, le coach des Lillois. À mes yeux, il est important de finir premier. En dehors du petit aspect économique, en finissant premier, on peut être un peu protégé sur le tirage."

"Le fait d’avoir bien démarré donne de la confiance aux joueurs, ça leur enlève de la pression, a ajouté le coach du LOSC. C’était un objectif défini par la direction de sortir des poules. Sans se mettre de pression, les joueurs ont été bons. Les matchs de Coupe d’Europe permettent une visibilité internationale, les joueurs aiment ça. Mon staff, particulièrement Pedro et Alberto, est dans une méthodologie de travail particulière à laquelle j’adhère depuis trois ans. On n’a rien fait de particulier sur l’aspect physique, si ce n’est qu’on ne les a pas arrêtés. Ensuite, il y a le contenu physique, technique, tactique. On profite du moindre instant pour répéter nos gammes." Et Christophe Galtier et son staff s'en sortent pour le moment à merveille, entre cette première place en Ligue Europa et celle de dauphin du PSG en Ligue 1.

Weah et Lihadji titulaires ?

Face au Celtic Glasgow, Christophe Galtier devrait offrir du temps de jeu à certains joueurs, comme Timothy Weah ou Isaac Lihadji. Mais il ne devrait pas tout changer. "Les victoires appellent les victoires. Il faut maintenir une dynamique car derrière, il y aura quatre matchs très rapprochés. J’aurai un regard précis sur la profondeur de l’effectif afin d’être performant. Ce (mercredi) matin, j’ai dit à mon équipe qu’on n’allait pas au Celtic avec une équipe de coiffeurs. On est premier, ils ont fait de grandes performances pour être à cette place et j’espère qu’on va se battre pour la conserver." La rencontre entre le LOSC et le Celtic Glasgow est à suivre ce jeudi, en clair sur RMC Story, dès 21h.

Les compositions probables de Celtic Glasgow - LOSC

L'équipe probable du LOSC selon L'Equipe : Maignan - Djalo, Fonte, Botman, Reinildo - Lihadji, André, Soumaré, Weah - Yazici, David.

L'équipe probable du Celtic selon L'Equipe : Barkas - Adb el Hamed, Bitton, Duffy, Taylor - Brown, Turnbull, Ntcham - Rogic, Klimala, Griffiths.













Par Matthieu