OL Mercato : Fulham FC, Joachim Andersen accuse Rudi Garcia

Publié le 10 décembre 2020 à 14:35

Joachim Andersen n’a pas réussi à s’imposer à l'OL et il a été prêté à Fulham FC en Premier League, en toute fin du mercato d’été dernier. Le défenseur central accuse Rudi Garcia pour la confiance qu’il n’a pas eue à l'Olympique Lyonnais.

OL : Andersen n'était pas dans les plans de Garcia selon lui

L'OL a été en grande difficulté défensivement, lors de la saison dernière tronquée. Et Joachim Andersen, l’une des recrues de l’été 2019, a été souvent pointée du doigt pour ses largesses défensives. Il reconnait certes qu’il a fait quelques bourdes, mais ne croit pas être un mauvais joueur. L’arrière axial estime en effet que Rudi Garcia ne comptait pas sur lui, alors qu’il avait des performances au-dessus de la moyenne. Cela, malgré son souci d’adaptation à son arrivée d'Italie et le confinement qui a occasionné une longue coupure. « Les critiques qui m’ont été faites n’étaient pas toujours très justes et fondées », a estimé Joachim Andersen dans Le Progrès, avant d’admettre : « Bien sûr, j’ai fait des erreurs et j’aurais pu jouer bien mieux que ça et je dois jouer mieux que ça, mais j’ai aussi réalisé de bons matchs, notamment en Ligue des Champions ».

L’international danois persiste sur le fait qu’il n’était pas dans les plans de Rudi Garcia, qui n’était pas encore l’entraîneur de l'OL lors de son transfert. « Après l’épisode de confinement, j’avais vraiment envie et hâte de montrer que j’étais prêt, que je pouvais être un joueur important pour Lyon, mais il était évident que quoi que je fasse, je n’allais pas jouer », a-t-il déploré. Joachim Andersen assure qu’après le confinement, il « faisait partie des meilleurs à chaque entraînement » de l’Olympique Lyonnais. Mais contre son attente, « quand la compétition a repris avec la Ligue des Champions, il n’a pas joué ». Du coup, « il a vite compris qu’il n’allait pas avoir un grand rôle à jouer pour la suite ».

Joachim Andersen, recrue la plus chère et un flop !

Joachim Andersen a été transféré de la Sampdoria, en juillet 2019. C’était sous l’ère Sylvinho, prédécesseur de Rudi Garcia nommé le 14 octobre 2020. Son transfert est estimé à 24 M€ plus un bonus de 6 M€ pour le club de Serie A. Il est ainsi la recrue la plus chère de l’histoire de l'OL. Mais le joueur de 24 ans n’a pas justifié le gros investissement consenti par Jean-Michel Aulas pour l’attirer à Lyon. Il a fait perdre des points aux Gones en Ligue 1 la saison dernière, en faisant des boulettes. Joachim Andersen avait joué 18 matchs en Ligue 1, 6 en Ligue des Champions, 4 en coupe de la Ligue et 4 en coupe de France, soit un total de 32 matchs pour 2 buts inscrits. Cet exercice 2020-2021, il a pris part aux 3 premières journées de Ligue 1 avec l'OL, avant son prêt, pour une saison, à Fulham FC.













Par ALEXIS