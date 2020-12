OM : Grosse tension pour Villas-Boas après le match à City

Publié le 10 décembre 2020 à 15:05

L'OM a quitté la Ligue des champions sur une dernière rouste (0-3) sur la pelouse de l'Etihad Stadium de Manchester City. L'équipe d'André Villas-Boas a perdu cinq de ses six matches de C1 et l'entraîneur portugais est apparu tendu en conférence de presse, s'en prenant à un journaliste marseillais.

André Villas-Boas règle ses comptes

La fin de l'aventure européenne de l'OM n'a pas vraiment soulagé André Villas-Boas. Après la défaite de son équipe (0-3) face au Manchester City de Pep Guardiola, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a totalement dézingué un journaliste marseillais en conférence de presse. "Toi, tu dois être content, tu peux ajouter une défaite à ta une et à ton article, a lâché froidement AVB. Tu n’as pas fait sortir, par exemple, les stats que mon staff a en Ligue 1 avec l'OM. Tu as même été capable de faire sortir des choses du Zenit (Saint-Pétersbourg, dont il fut coach entre 2014 et 2016, ndlr), comme si tu étais un connaisseur du Zenit."

Face à la relance du journaliste souhaitant préciser sa question, André Villas-Boas a coupé sec : "J’ai déjà répondu à ta question, maintenant je parle, tu m’écoutes si tu veux, sinon tu peux sortir. Mais comme tu es devenu un expert du Zenit, tu peux aller sur leur site et regarder ce qu’ils disent sur moi, comme l’homme des records du Zenit. Je ne sais pas qui t'a commandé cet article, mais tu dois être content, tu vas pouvoir continuer à faire de l'agitation."

Une expérience qui doit servir à l'OM

André Villas-Boas a néanmoins commenté le match de l'OM qui, selon lui, a été le miroir de ses manques en C1. "Le premier et le troisième buts représentent tout ce qui nous a manqué dans cette Ligue des champions, a expliqué le coach de l'OM. On a encore eu beaucoup de malchance avec Valère Germain qui a beaucoup défendu ce soir (mercredi) et qui vient donner un coup de main à Yuto Nagatomo. Malheureusement, il dévie le ballon qui arrive à Ferran Torres sur l'ouverture du score. Il y a aussi eu beaucoup d'erreurs. On a pris beaucoup de leçons sur ces six matches, ce n'est pas normal. Cette expérience doit nous servir." L'Olympique de Marseille va pouvoir se concentrer la Ligue 1, où elle reste sur cinq succès consécutifs avant de recevoir l'AS Monaco pour un choc, samedi (17h).













Par Matthieu