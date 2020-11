Angers SCO - OL (0-1) : Moulin note des points positifs

Publié le 23 novembre 2020 à 11:30

Dans sa réaction à la courte défaite d'Angers SCO face à l’OL (0-1), Stéphane Moulin a noté des points positifs de la prestation de son équipe sur l'ensemble du match.

Angers SCO a eu « l'emprise sur le match », selon Moulin

Angers SCO s’est incliné au Stade Raymond Kopa (1-0) contre l’OL. Stéphane Moulin a reconnu que son équipe « a eu du déchet technique », mais il se satisfait des statistiques du match. « C’est une grosse déception. Dix-neuf tirs à cinq, ça veut dire beaucoup de choses sur l'emprise sur le match », a-t-il déclaré en conférence de presse. Pour les stats, les Angevins ont eu l’avantage au niveau de la possession du ballon (51 % contre 49 %), des tirs cadrés (8 contre 2), des corners (8 contre 3), naturellement en plus des tirs (19 à 5). Pour l’entraineur des Scoïstes, l’Olympique Lyonnais « s’en sort plutôt bien ». Les Gones sont « passés par la petite porte, grâce à leurs qualités individuelles », selon Stéphane Moulin.

Stéphane Moulin travaille sur « l’efficacité » de son équipe

Onzième de Ligue 1 avec (16 points), Angers SCO a à coeur de retrouver la première moitié du classement. Et le patron du staff technique du club de Maine-et-Loire est déjà tourné vers les prochains matchs avant la trêve hivernale. Il souhaite que ses joueurs retrouvent rapidement leur efficacité qui a fait défaut contre les Lyonnais. « L’efficacité, on y travaille, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le foot. […] Si nous arrivons à reproduire ce genre de prestations, nous avons des chances de gagner », a indiqué Stéphane Moulin. Lors de la 12e journée de Ligue 1, Angers SCO se déplace sur le terrain du RC Lens (le dimanche 29 novembre).













Par ALEXIS