PSG Mercato : Quatre destinations pour une cible prioritaire

Publié le 10 décembre 2020 à 16:35

Le PSG poursuit depuis plusieurs semaines une piste très intéressante pour renforcer, au mercato d'été, sa défenseur et son milieu de terrain. Mais le dossier, suivi de près par Leonardo, est compliqué tant la concurrence est rude pour un véritable homme à tout faire de seulement 28 ans.

La vraie bataille du mercato du PSG

Leonardo ne veut absolument pas laisser filer un bien joli coup mercato pour le PSG. À la poursuite de David Alaba depuis près de deux mois, les dirigeants parisiens espèrent concrétiser l'affaire en janvier pour l'Autrichien de 28 ans. Alaba a décidé de ne pas prolonger au Bayern Munich, club où il est arrivé en 2018. Le PSG y a vu là un coup parfait, tant la polyvalence du joueur, qui peut évoluer tant en défense qu'au milieu, serait bénéfique au club de Thomas Tuchel. Mais selon le quotidien allemand Bild, la concurrence va être rude pour le Paris SG. David Alaba et son agent Pini Zahavi ont effectivement dressé une liste de quatre clubs intéressés, qui pourraient potentiellement accueillir le joueur. En tête figurent le Real Madrid et le FC Barcelone, mais les moyens financiers des deux géants espagnols sont limités, y compris dans le cas d'un transfert libre qui comprendrait une grosse prime à la signature pour le joueur et d'importantes gratifications pour l'agent.

Le PSG sur le coup, avec de gros concurrents

Les deux autres clubs intéressés et placés sur la liste des terres d'accueil de David Alaba sont le PSG et Chelsea. Deux destinations et institutions qui ont les moyens de faire venir le futur ex-joueur du Bayern Munich. L'implication de Pini Zahavi dans l'arrivée de Neymar au Paris SG pourrait donner un coup de pouce à Leonardo, mais tout reste à faire. Pour rappel, David Alaba a refusé une offre de prolongation du club allemand. Pini Zahavi, "considère que le Bayern n'a pas tenu sa promesse de le faire jouer au milieu", avait révélé la presse allemande. Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern avait expliqué sur SkySport ne pas voir "comment nous pouvons à nouveau nous mettre autour de la table alors qu'il a rejeté notre proposition de prolongation. David Alaba peut partir, nous avons déjà dit à son agent que nous ne ferions pas de nouvelle offre". En embuscade, le PSG attend janvier pour essayer de devancer la concurrence.













Par Matthieu