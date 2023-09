Six ans après son arrivée en provenance du Barça, Neymar a quitté le PSG cet été pour Al-Hilal. Les coulisses de ce transfert en Arabie saoudite ont fuité.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi a lui-même annoncé à Neymar qu’il partait

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Neymar a quitté les rangs du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Arrivé avec l’étiquette du transfert le plus cher du monde, l’attaquant de 31 ans a quitté Paris en devenant la plus grosse vente de l’histoire du club de la capitale avec une opération avoisinant les 100 millions d’euros. Mais bien avant d’aboutir à un accord total avec le club saoudien, il fallait déjà annoncer à Neymar que son histoire avec le PSG était terminée.

Et selon les informations du journal Le Parisien, c’est le président Nasser Al-Khelaïfi, qui aurait personnellement informé la star brésilienne que leur collaboration était à son terme. Le quotidien explique que le patron de l’ECA a fait son annonce lors d’une réunion avec l’agent du joueur, Pini Zahavi, à l’hôtel Peninsula dans le XVIe arrondissement de la capitale française.

« Concernant Neymar, légende du club ou a minima vedette comme peu d’autres avant lui, là encore le président parisien a tapé fort. Car on n’annonce pas au Brésilien comme à monsieur tout le monde qu’il est devenu persona non grata. Acheté pour 222 millions d’euros en 2017, la transaction la plus chère de l’histoire du football, le meneur de jeu devait prendre la porte et Al-Khelaïfi le lui a dit de vive voix. Un discours répété à son agent Pini Zahavi lors d’une rencontre à l’hôtel Peninsula qui a scellé le départ de la star », raconte le journaliste Benjamin Quarez.

Pressenti au FC Barcelone, le compatriote de Marquinhos a rejoint les rangs d’Al-Hilal pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2026. Et Neymar a prouvé encore cette nuit qu’il n’est pas encore fini pour le football.

Neymar détrône le Roi Pélé au Brésil

Neuf mois après l'avoir égalé au Qatar, Neymar a battu le record de Pelé en devenant le meilleur buteur de la sélection brésilienne, grâce à deux réalisations contre la Bolivie (5-1), vendredi à Belem en éliminatoires pour la Coupe du monde 2026.

« Je suis très heureux, je n'ai pas les mots. Je n'aurais jamais imaginé atteindre ce record. À partir de ce moment là, je veux dire que l'avoir fait ne signifie pas que je suis meilleur que (Pelé) ni qu'aucun autre joueur de la sélection », a déclaré l’international brésilien à la presse après la rencontre. « Je veux toujours (...) écrire mon nom dans l'histoire du football brésilien et de la sélection brésilienne, aujourd'hui c'est ce que j'ai fait », a ajouté l’ancien partenaire de Kylian Mbappé.

Auteur des 78e et 79e réalisations, Neymar devance ainsi le légendaire Pelé. Le triple champion du monde avait inscrit 77 buts en 92 sélections. Le natif de Mogi Das Cruzes a porté ce total à 79 buts en 125 matches.