OGC Nice : Battu en C3, Adrian Ursea affiche sa satisfaction

Publié le 11 décembre 2020 à 00:00

L’ OGC Nice a terminé sa campagne de Ligue Europa sur une défaite contre l’Hapoel Beer Sheva. Nouveau coach du Gym, Adrian Ursea a dirigé son premier match européen. Il s’est réjoui du visage affiché par ses poulains.

L’ OGC Nice termine dernier en poules

Le recrutement massif lors du dernier mercato n’a pas suffi pour faire de l’ OGC Nice un sérieux outsider cette saison. Autant en Ligue Europa qu’en Ligue 1, les Aiglons affichent un visage inquiétant. Chose qui a conduit au limogeage de Patrick Vieira après une nouvelle défaite contre le Bayer Leverkusen en C3. Après ses débuts contre le Stade de Reims (0-0) dimanche, Adrian Ursea, le nouveau coach du Gym a dirigé sa première rencontre européenne jeudi. Mais cette première ne restera pas dans les annales, Nice s’étant incliné (1-0) contre les Israéliens de Beer Sheva. Une défaite qui condamne les Aiglons à la dernière place de leur poule derrière leur bourreau du soir.

Un motif de satisfaction pour Ursea après Beer Sheva

Malgré la défaite, Adrian Ursea a tiré le positif de la rencontre. Le coach de l’ OGC Nice a notamment apprécié la prestation de ses jeunes. « Ce n’était pas chose facile car on avait peu de temps. Mais je suis satisfait des jeunes. Franchement, dans l’état d'esprit et sur ce qu’ils ont montré, je leur tire un grand coup de chapeau », a déclaré le technicien roumain cité par L’Équipe. Le coach niçois espère que son groupe reviendra plus fort en Coupe d’Europe. « Quand on est éliminé en phase de poules, ça veut dire que des choses n’ont pas fonctionné. Mais l’échec est formateur. Les joueurs sauront mettre cette expérience à profit dans le futur », a expliqué l’entraîneur du Gym. Celui-ci va diriger sa troisième rencontre dimanche contre le Stade rennais. Un match qu’il juge déjà « très important » pour la suite de la saison.













Par Ange A.