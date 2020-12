OGC Nice : ça promet pour les débuts de Adrian Ursea

Publié le 06 décembre 2020 à 00:00

Fraîchement nommé sur le banc de l’ OGC Nice en remplacement de Patrick Vieira, Adrian Ursea se dit prêt à relever le challenge. Mais le tout nouvel entraîneur des Aiglons ne devrait pas avoir la tâche facile pour sa grande première sur la pelouse du Stade de Reims.

OGC Nice : un effectif décimé face au Stade de Reims

Les dirigeants niçois ont limogé Patrick Vieira vendredi pour mauvais résultats. Nommé en remplacement de l’ancien milieu défensif d’Arsenal, Adrian Ursea assure qu’il va « relever le défi » et rappelle son dévouement pour le Gym. « J’ai forcément des idées sur ce que je veux mettre en place », déclare le technicien roumano-suisse. Et ce que l’ancien adjoint de Lucien Favre veut mettre en place ne devrait pas faire regretter le licenciement de Patrick Vieira. Mais pour son tout premier match en tant que coach principal de l’ OGC Nice, l’homme de 53 ans pourrait rapidement ravaler ses belles assurances.

En effet, en déplacement sur la pelouse du Stade de Reims, dimanche (17 heures) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, Adrian Ursea devra se passer des services de plusieurs joueurs majeurs de l’effectif niçois. Selon L’Équipe, Pierre Lees-Melou (cheville), Youcef Atal (cuisse), Myziane Maolida (cuisse) et Kasper Dolberg (adducteurs) sont indisponibles. Des joueurs qui viennent s’ajouter au défenseur central brésilien Dante, opéré du genou et probablement out jusqu’en fin de saison.

En revanche, aligné pour la première fois contre le Dijon FCO le week-end dernier, le jeune ailier international des moins de 17 ans, Salim Ben Seghir (17 ans, 7 sélections), a encore été convoqué. De plus, les tauliers Morgan Schneiderlin et Hicham Boudaoui, suspendus jeudi face au Bayer Leverkusen (2-3) en Ligue Europa, feront leur retour dans le groupe de l’ OGC Nice à Reims.

Un groupe de 20 Niçois convoqués par Adrian Ursea

Benitez, Cardinale - Lotomba, Pelmard, Bambu, Daniliuc, Nsoki, Kamara, Coly - Boudaoui, Schneiderlin, K. Thuram, Danilo, Reine-Adélaïde, Trouillet - R. Lopes, Claude-Maurice, Gouiri, Ndoye, Ben Seghir













Par JOËL