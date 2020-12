PSG Mercato : Prolongation, coup de froid pour Neymar Jr

Publié le 11 décembre 2020 à 09:00

Malgré les récentes assurances de Nasser Al-Khelaïfi, la prolongation de Neymar Jr est encore loin d’être acquise. Selon l’entourage du joueur, ce dossier serait même encore loin de trouver une issue favorable.

Neymar Jr et Nasser Al-Khelaïfi sur la même longueur d’onde ?

Le Paris Saint-Germain se rejouit du retour progressif de Neymar Jr à son meilleur niveau. Mercredi, le Brésilien s’est offert un triplé lors de la victoire contre Istanbul Basaksehir (5-1) en Ligue des champions. Après la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué le sensible dossier concernant la prolongation de Neymar. Le président du Paris Saint-Germain s’est montré rassurant à ce sujet. « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous », a assuré le dirigeant parisien à RMC Sport. Le principal intéressé est allé dans le même sens, exprimant notamment son bien-être dans la capitale. « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L’idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu’on discute », a lâché le crack auriverde.

Que du bluff au sujet de Neymar ?

Seulement, un proche de Neymar Jr ne semble pas emballé par les récentes sorties du joueur et de son président. Cité par Le Parisien, la source assure en effet qu’aucune avancée n’est à noter au sujet de ladite prolongation. « À ce jour, il n’y a rien », a affirmé le proche en question. Une révélation qui a de quoi refroidir les fans parisiens. Mais rien n’indique que le statu quo perdurera. Avec un retour au Barça qui se complique pour le Brésilien, rempiler avec le PSG semble la meilleure issue pour l’ancien Blaugrana. Recruté en 2017 contre un montant record de 222 millions d’euros, l’ancien de Santos est sous contrat avec Paris jusqu’en 2022.













Par Ange A.