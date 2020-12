PSG Mercato : Neymar veut Messi, le Barça contre-attaque

Publié le 10 décembre 2020 à 18:05

Alors que Neymar a fait un appel du pied à Lionel Messi pour l'attirer au PSG, le FC Barcelone a bien l'intention de faire revenir la star brésilienne en Catalogne. C'est en tout cas l'un des projets prioritaires de Jordi Farré, candidat à la présidence du Barça.

Jordi Farré confirme des contacts avec Neymar

Neymar a appelé Lionel Messi à le rejoindre au PSG, pour reconstituer le même duo du FC Barcelone dans la capitale. Après l’appel retentissant du meneur de jeu du Paris Saint-Germain, un dirigeant du club catalan estime plutôt que c’est ce dernier qui devrait revenir au Barça. Dès lors, il est entré en contact avec le Brésilien dans ce sens. « Des informations sont sorties assurant que nous avons parlé et oui, nous avons parlé avec beaucoup de gens parce que nous devons préparer un projet. Nous arriverons au club le 25 janvier 2021 et il y aura quatre jours de mercato d'hiver. Nous avons parlé avec de nombreux joueurs, avec Neymar également », a confirmé Jordi Farré, candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu, dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Un investissement rentable avec la star du PSG

En effet, le candidat anticipe son arrivée probable à la tête du FC Barcelone, en prenant déjà des contacts, afin de renforcer les Blaugrana en grande difficulté en Liga. Et selon lui, transférer à nouveau Neymar au Barça est un investissement rentable. « Lorsque vous payez un joueur de ce type, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement et vous devez investir dans des actifs pour grandir et avec Neymar, cela ne peut pas être différent », a expliqué Jordi Farré, tout en assurant que « ce type de joueurs sont très bon marché ». Notons qu'au PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi a confirmé des négociations pour la prolongation du contrat du N°10 qui expire en 2022.













Par ALEXIS