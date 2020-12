OM : Deux coups durs importants avant l'AS Monaco en Ligue 1

Publié le 11 décembre 2020 à 09:30

L'OM ne doit pas laisser sa triste sortie en Ligue des champions, mercredi sur la pelouse de Manchester City, gâcher son parcours dominant en Ligue 1. Samedi (17h), l'Olympique de Marseille accueille l'AS Monaco pour un choc du championnat entre le 4e et le 5e, alors qu'un petit point sépare les deux équipes.

L'OM doit vite digérer City

L'Olympique de Marseille a quitté la Ligue des champions sur une cinquième défaite en six rencontres, la dernière concédée à l'Etihad Stadium face à Manchester City (0-3). Libérés de toute prérogative européenne, les hommes d'André Villas-Boas doivent vite digérer leur revers face aux Citizens pour continuer sur leur excellente lancée en Ligue 1. Les Olympiens restent sur cinq succès consécutifs, le dernier en date aux Costières, face au Nîmes Olympique (2-0), et sont, avec deux matches en moins et quatre points de retard sur le PSG, virtuellement leaders du championnat. Face à l'AS Monaco, un concurrent direct, les Marseillais se doivent de l'emporter pour affirmer leurs ambitions de podium, voire plus. "On a pris beaucoup de leçons sur ces six matches, ce n'est pas normal, a résumé l'entraîneur de l'OM. Cette expérience doit nous servir."

Des absents face à l'AS Monaco

Elle pourrait servir à l'OM dès samedi (17h), au Vélodrome, contre l'AS Monaco. Néanmoins, deux joueurs risquent de manquer à l'appel. C'est même certain pour Dimitri Payet, dont le sursis suite à son rouge reçu contre l'OL a sauté pour avoir reçu un carton jaune contre le FC Nantes (3-1), qui sera donc suspendu contre les Monégasques. L'autre inquiétude concerne Jordan Amavi. Le latéral de l'OM était déjà absent contre Manchester City en raison d'une déchirure au mollet. Il est à nouveau très incertain pour le match de samedi. La décision sera prise ce vendredi par le staff d'André Villas-Boas. Le coach portugais n'aura pas eu le temps d'une grosse préparation avec Monaco. L'OM s'est contenté d'un décrassage pour les titulaires de City jeudi et c'est une séance de moindre intensité qu'auront les joueurs ce vendredi avec une rencontre importante.













Par Matthieu