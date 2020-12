ASSE - Angers SCO : Compos, absents, tout ce qu'il faut savoir

Publié le 11 décembre 2020 à 12:00

L'ASSE accueille Angers SCO ce vendredi soir (21h) en ouverture de la 14e journée de Ligue 1 avec l'espoir de remporter enfin son premier match depuis septembre. De son côté, le SCO de Stéphane Moulin, malgré plusieurs absents, voudra continuer sa série de deux victoires consécutives sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.

Un match à haut risque pour l'ASSE

L'ASSE doit enfin se sortir de son cycle infernal, après avoir mis un terme à son hémorragie de sept défaites avec deux nuls enregistrés contre le LOSC (1-1) et à Dijon (0-0). Contre Angers SCO, vendredi (21h), les Verts (15es) ont pour objectif de prendre les trois points afin de ne pas se faire distancer à cause d'une cassure qui se dessine entre le FC Metz (13e, 16 points) et le FC Nantes (14e, 13 points). L'AS Saint-Etienne sera toujours privée de Panagiotis Retsos et Gabriel Silva, tandis que Kévin Monnet-Paquet n'a pas été retenu dans le groupe de Claude Puel. De son côté, le SCO (7e) sera très diminué avec les absences de Sada Thioub, Ibrahim Amadou et Sofiane Boufal.

Angers SCO diminué mais déterminé

Mais prudence pour l'ASSE, les Angevins réussissent bien à l'extérieur. "Il n’y a pas de différences dans cette période de match à huis clos, a estimé Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers SCO. J’irai même plus loin : je préfère jouer à l’extérieur en termes d’ambiance parce que ce n’est pas chez nous ; plutôt que de jouer chez nous et que l’on sait très bien que ce n’est pas comme ça que l’on a l’habitude de voir notre stade. À l’extérieur, on y passe une fois et on passe à un autre. Chez nous, on y est tous les 15 jours et là on voit qu’il nous manque quelque chose."

Stéphane Moulinn'est d'ailleurs pas inquiet des absences face à l'ASSE. "Tous mes joueurs sont concernés mais à un moment donné, on peut être concerné et trouver le temps long. Je peux le comprendre. Cette période de quatre matches en douze jours devrait nous permettre de faire participer, non pas pour faire plaisir, mais parce que je vois aux entraînements que c’est très homogène à un bon niveau. Cela veut dire que normalement, on n’oublie pas ceux qui ne sont pas là mais on compte sur ceux qui sont présents", a résumé le coach d'Angers SCO.

Les compositions probables d'ASSE - Angers SCO

L'équipe de l'ASSE selon L'Equipe : Moulin - Trauco, Kolodziejczak, Moukoudi, Debuchy - Bouanga, Neyou, Camara, Nordin - Hamouma, Khazri.

L'équipe d'Angers SCO selon L'Equipe : Bernadoni - Doumbia, Thomas, Traoré, Manceau - Mangani, Coulibaly - Pereira Lage, Fulgini, Cabot - Bahoken.













Par Matthieu