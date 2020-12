OM Mercato : Pablo Longoria sur un très joli coup offensif

Publié le 11 décembre 2020 à 12:30

L'OM s'apprête à vivre un mercato animé avec plusieurs départs probables, mais également quelques arrivées sur lesquelles travaille Pablo Longoria. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille planchent sur le secteur offensif de l'équipe d'André Villas-Boas, très décevant malgré un léger rebond lors des derniers matches. Cela reste insuffisant et du renfort est nécessaire.

L'OM prépare sérieusement son mercato

Gérer le mercato de l'OM cet hiver ne va pas être facile. L'équipe d'André Villas-Boas surperforme en Ligue 1, mais tient le cap avec une 4e place et deux matches en retard que la propulseraient en tête du championnat en cas de victoires. Cependant, le niveau montré en Ligue des champions, avec cinq défaites en six matches, a été particulièrement décevant du côté de l'Olympique de Marseille. L'effectif est limité et du changement s'impose. De plus, l'injonction de Frank McCourt de réaliser au moins deux ventes cet hiver place directement plusieurs joueurs sur le départ. Duje Caleta-Car et/ou Nemanja Radonjic pourraient filer du côté de l'Angleterre et de la Premier League. Boubacar Kamara intéresse les plus grands clubs d'Europe et sa valeur sur le marché des transferts est très intéressante pour l'OM. Tandis que Florian Thauvin est en fin de contrat en juin prochain et semble devoir céder aux phares de l'AC Milan.

L'OM pourrait arracher une cinquantaine de millions d'euros en gérant bien son mercato, mais va par conséquent s'affaiblir. Plusieurs pistes sont à l'étude en attaque. La plus intéressante pour l'Olympique de Marseille reste celle de Boulaye Dia, l'attaquant du Stade de Reims qui figure parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1. Olivier Giroud a été un temps espéré mais semble vouloir rester à Chelsea, où il claque but sur but depuis quelques matches. Nicolas de Préville, qui ne souhaite pas prolonger du côté des Girondins de Bordeaux, est également une piste étudiée par Pablo Longoria et les dirigeants olympiens.

Un gros coup à venir du côté de la Russie

Mais l'OM prépare un autre coup qui pourrait se concrétiser dès janvier, en vue de la saison prochaine. Déjà pisté par Marseille il y a plusieurs saisons, comme révélé par L'Equipe, Sebastian Driussi serait à nouveau dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Le polyvalent joueur offensif, qui peut évoluer en tant qu'attaquant, second attaquant, milieu offensif, est en fin de contrat en juin prochain au Zenit Saint-Pétersbourg. Il a récemment inscrit le but de son équipe en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Sebastian Driussi, 24 ans, avait rejoint River Plate pour le Zenit au mercato estival 2017, alors que l'OM et l'OL était sur le coup. Cette fois, c'est face à l'AS Roma que Pablo Longoria va devoir se battre pour convaincre Driussi de s'engager librement avec l'OM en juin prochain.













Par Matthieu