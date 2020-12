RC Lens : Grosse alerte avant la venue du Montpellier HSC

Publié le 10 décembre 2020 à 15:50

Le RC Lens joue gros, ce samedi 21h, contre le Montpellier HSC, lors de la 14e journée de Ligue 1. Le Racing Club compte deux absences pour suspension. De plus, le promu a vécu une grosse frayeur lors de la séance d’entraînement de ce jeudi.

RC Lens : Gradit et Doucouré suspendus

Le RC Lens (8e) ne pourra pas compter sur Jonathan Gradit et Cheick Doucouré face au Montpellier HSC (6e). Ils sont suspendus pour cumul de cartons jaunes. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en août, Cheick Traoré est revenu à la Gaillette, après son passage à Clairefontaine pour sa réathlétisation. Néanmoins, il n’est toujours pas opérationnel, car il n’a pas encore réintégré le groupe à l’entraînement. « Cheick est de retour, mais pas encore sur des entraînements collectifs en dehors de quelques échauffements », a précisé son coach du Racing Club. Le RCL devrait être privé de Didier Desprez qui semble avoir un léger souci au niveau du tendon d’Achille.

Choc à l'entraînement entre Leca et Corentin Jean

Pendant leur préparation du match contre les Pailladins, les Lensois ont eu une grosse alerte, ce jeudi, suite à un choc entre Jean-Louis Leca et Corentin Jean. Selon le point de Franck Haise, le gardien de but a moins senti le choc que l’attaquant qui souffre du dos. « Celui qui a le plus pris le choc, c’est Corentin Jean. C’est plus le dos qui a pris pour Corentin. Jean-Louis Leca l’a senti arrivé. Il semble ne rien y avoir de très grave, mais parfois ça peut nécessiter 24 ou 48h pour se remettre vraiment », a expliqué l’entraineur du RC Lens. Pour avoir le coeur net sur l’état de Jean et Leca, le coach des Sang et Or « fera le point définitif lors de la séance de vendredi après-midi ». Mais bien avant, il assure que « cela a l’air d’aller… ».













Par ALEXIS