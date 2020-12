AS Saint-Etienne - Angers SCO (0-0) : les regrets de Stéphane Moulin

Publié le 12 décembre 2020 à 06:22

Le match AS Saint-Étienne - Angers SCO aurait pu se terminer autrement pour Stéphane Moulin. Le technicien angevin, venu pour ramener les trois points de la victoire, a affiché quelques regrets après la rencontre.

L' Angers SCO aurait dû prendre des points

Ce sont Jessy Moulin de l’ AS Saint-Étienne et Paul Bernardoni de l’ Angers SCO qui ont empêché les buts d’entrer dans leurs cases hier vendredi, en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Les deux portiers des formations stéphanoise et angevine ont été dans un bon soir. Chacun a au moins évité par deux fois son équipe de prendre des buts, ce que relève Stéphane Moulin dans sa déclaration d’après match.

« C'est toujours le verre à moitié plein et à moitié vide. Il est à moitié plein. Nous étions venus pour gagner, mais le résultat me paraît logique. Chaque équipe a eu des occasions, nos gardiens respectifs ont fait deux arrêts décisifs de chaque côté », a confié l’entraîneur de l’ Angers SCO après le match. Stéphane Moulin a aussi affiché sa déception de l’absence des trois points au bout du match. « J'ai un regret, car habituellement nous sommes plus efficaces sur les attaques rapides ou sur les phases de transition et nous n'avons pas su bien les négocier. Nous aurions dû mieux profiter de ces actions », martèle-t-il.

Stéphane Moulin voit du mieux à l' AS Saint-Étienne

Malgré l’absence de résultat qui caractérise l’équipe de l’AS Saint-Étienne (11 matchs sans succès), l’entraîneur d’ Angers SCO a vu dans son jeu une nette évolution. « On voit que Saint-Étienne est une équipe en regain avec plus de maîtrise », a-t-il tenu de faire remarquer avant d’ajouter : « Je suis content que nous n'ayons pas pris de but. Je pense que ce match n'aurait pas dû se finir sur un 0-0. Nous progressons sur ce secteur défensif. »

Grâce à ce résultat (0-0), le SCO Angers est assuré de terminer la 14e journée de Ligue 1 dans le mauvais des cas à la 8e place du classement. Sans succès du RC Lens face à Montpellier HSC, Stéphane Moulin et ses joueurs garderont leur actuelle 7e place de L1.













Par Gary SLM