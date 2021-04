ASSE : Une grande première chez les Verts contre Nîmes

Publié par Ange A. le 04 avril 2021 à 00:30

L’AS Saint-Étienne affronte le Nîmes Olympique ce dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1. Sauf surprise de Claude Puel, une pépite de l’ ASSE va effectuer ses débuts en professionnel avec les Verts.

Des retours et plusieurs absences pour l’ ASSE

Battue à Geoffroy-Guichard (0-4) lors de sa dernière sortie, l’AS Saint-Étienne va tenter de relever la tête ce dimanche. L’ ASSE va affronter le Nîmes Olympique, un autre candidat au maintien, au Stade des Costières. Pour cette affiche de la 31e journée de Ligue 1, Claude Puel enregistre le retour de Romain Hamouma après près de deux mois d’absence. L’entraîneur des Verts pourra également compter sur Harold Moukoudi, Adil Aouchiche et Arnaud Nordin. Les deux derniers avaient été testés positifs au Covid-19 et étaient forfaits contre l’AS Monaco lors de la dernière journée. En revanche, le club ligérien sera privé de Panagiostis Retsos, Timothée Kolodziejczak, Ryad Boudebouz, Maxence Rivera et Yvann Maçon. Chose rare, Claude Puel ne dispose que d’un seul de ses trois gardiens de l’effectif professionnel.

Baptême de feu en vue pour Green aux Costières

L’ ASSE sera encore privée de son portier titulaire Jessy Moulin. Absent contre Monaco en raison du coronavirus, le portier stéphanois est cette fois forfait en raison d’une blessure aux ischios. Doublure habituelle de Moulin, Stefan Bajic est également sur le flanc à cause d’une blessure à la cheville. En leur absence, c’est Étienne Green, troisième dans la hiérarchie à ce poste, qui devrait défendre les cages stéphanoises. Il s’agira alors de la première rencontre en pro du gardien âgé de 20 ans formé à Saint-Étienne. Outre Green, Claude Puel a également convoqué les jeunes Nabil Ouennas (17 ans) et Bangaly Sylla (18 ans).

Le groupe de Saint-Étienne contre Nîmes :

Green, Ouennas, Sylla - Moukoudi, Cissé, Silva, Trauco, Debuchy, Sow - Camara, Aouchiche, Neyou, Youssouf, Gourna, Moueffek - Abi, Khazri, Modeste, Nordin, Bouanga, Hamouma, Monnet-Paquet.