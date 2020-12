Ligue 1 : ça ne passe pas pour l’ ASSE à Angers, Puel menacé

Publié le 12 décembre 2020 à 04:40

Hier vendredi, l’ ASSE recevait le SCO Angers pour leur match (0-0) de la 14e journée de Ligue 1. Claude Puel est clairement dans l’œil du cyclone avec la succession de mauvais résultats de son équipe.

Le cauchemar se poursuit pour l’ ASSE en Ligue 1

L’ ASSE n’arrive plus à rien en Ligue 1. Face au SCO Angers, actuel 7e du championnat, les Verts ont de nouveau concédé un mauvais résultat dans le Chaudron. Ce match nul est le 3e de suite des Stéphanois en L1, ce qui commence à faire beaucoup lorsqu’on sait que l’équipe ne cesse de reculer au classement avec sa 14e place provisoire. La dernière victoire de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1 remonte au 17 septembre dernier face à l’OM (0-2), soit 11 matchs officiels sans succès.

Pour le match nul de vendredi soir, l’ASSE aurait pu l’emporter grâce à plusieurs occasions favorables vendangées. Dans cette soirée de Ligue 1 face au SCO Angers, Denis Bouanga a laissé filer 4 occasions à lui tout seul. Après son but refusé pour hors-jeu à la 18e minute, il a contré un tir de Ryad Boudebouz qui se dirigeait pourtant vers les cases de Paul Bernardoni à la 36e minute de la rencontre. Sa mauvaise passe lors du contre à la 40e minute n’a d’ailleurs pas manqué d’agacer Claude Puel depuis le la ligne de touche. Le technicien de l’ ASSE lui a lancé « T’as pas le droit » de gâcher une telle occasion.

Pas de réussite pour l’ AS Saint-Étienne sauvé par Jessy Moulin

La soirée s’annonçait donc semblable aux autres mauvais soirs quand une lueur d’espoir est née sur l’action solitaire de haut niveau du Gabonais. Mais hélas, Denis Bouanga a finalement buté sur la solidité du portier d’Angers à la 52e minute de la rencontre. Plusieurs autres occasions ont été manquées par Yvan Neyou (58, 90e+3). Harold Moukoudi (59e) n’a pas fait mieux quand Timothée Kolodziejczak (68e) vient enfoncer la tête de son équipe sous l’eau en n’affichant pas plus d’efficacité.

D’ailleurs, sans un bon match de Jessy Moulin, l’ ASSE aurait probablement perdu la partie. Le SCO Angers ne s’est pas non plus laissé compter dans cette rencontre puisqu’il a pratiquement répondu coup pour coup aux occasions stéphanoises. Dans ce duel à distance, Jessy Moulin n’a pas laissé briller seul Paul Bernardoni. Avec ses arrêts, le gardien Angevin a maintenu en dehors de l’eau la tête de toute une équipe. Le successeur de Stéphane Ruffier dans les buts de l’AS Saint-Étienne a été irréprochable sur la tentative de Jimmy Cabot à la 29e de ce 14e match de Ligue 1 de Sainté. Il a renouvelé la performance en privant de but Angelo Fulgini (46e), dont le ballon finira par s’écraser sur son poteau.

Des inquiétudes pour l’avenir de Claude Puel ?

Si Romain Hamouma s’est plusieurs fois montré à son avantage, tout comme Ryad Boudebouz, les joueurs lancés par Claude Puel, Wahbi Khazri, Abi, Aouchiche et Maxence n’ont pas apporté plus de succès à l’AS Saint-Étienne. La rencontre se termine par un 0-0 entre les deux équipes avec plus de regrets côté stéphanois. Même si le sujet n’est pas sur la table, l’avenir de Claude Puel sur le banc stéphanois pourrait faire parler. Un entraîneur qui ne gagne pas est un entraîneur qui finit toujours par se faire licencier et le coach des Verts pourrait faire l’amère expérience.

Malgré son prestige, son expérience et surtout la qualité du projet vendu à la direction du club, laquelle lui a donné plus de pouvoir qu’à aucun de ses autres entraîneurs de ces 15 dernières années, il pourrait payer le manque de résultat de son équipe. L’ASSE se rapproche dangereusement de la zone de relégation avant la fin d’année avec ses faméliques 13 points en 14 matchs de Ligue 1. Nîmes et le RC Strasbourg, qui affronteront le Stade Brestois et le FC Metz, ont une occasion d’inquiéter les Verts en cas de succès. Si le premier peut doubler Saint-Étienne en cas de victoire, le second peut au moins le rejoindre au nombre de points.













