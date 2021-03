SCO Angers : Une excellente nouvelle pour le club angevin

Publié le 09 mars 2021 à 21:50

Dans les tuyaux depuis de nombreux jours, la démarche a trouvé un accord et est désormais officielle. Saïd Chabane et Philippe Caillot, président et vice-président du SCO Angers, sont parvenus à s'entendre avec leurs joueurs sur la base d'une baisse des salaires qui fait écho aux nombreuses instabilités financières que traverse le football français.

Un soulagement pour les finances du SCO Angers

La saison en Ligue 1 du SCO Angers est assez ordinaire. Neuvièmes, les joueurs du club de Maine-et-Loire sont dans leurs standards habituels et sortent d'une victoire idoine sur la pelouse du FC Metz, pourtant cinquièmes du championnat avant leur rencontre. Un succès qui tombe à pic et qui permet de stopper l'hémorragie après un mois de février durant lequel les Angevins n'ont gagné aucun de leurs matchs dans l'élite. Angers s'est également qualifié pour la suite de l'aventure en Coupe de France après avoir éliminé les amateurs du Club Franciscain. Ils affronteront Sedan en huitièmes de finale. Sur le pré, tout roule donc pour les hommes de Stéphane Moulin.

Pourtant en interne, un débat est au coeur de toutes les discussions. Les conséquences économiques de la pandémie et la défection de Mediapro se faisant ressentir dans les caisses du club. Une alternative était à trouver pour les dirigeants du scoiste. Longtemps évoquée, une baisse des salaires des joueurs de l'effectif était à l'étude et le récent exemple de l'Olympique Lyonnais a sûrement fait trancher Saïd Chabane. Appuyé par Philippe Caillot, il y'aura bien une baisse des salaires des joueurs et du staff du SCO Angers. Un soulagement pour le président du club qui a affirmé : "Je me réjouis aujourd’hui de l’accord trouvé avec l’ensemble des joueurs et du staff concernant la baisse de leurs salaires."

Chabane loue l'état d'esprit de ses joueurs

Un effort collectif qui n'aurait pas été possible sans la solidarité des coéquipiers d'Angelo Fulgini, vertu qu'a tenu à saluer Chabane dans un communiqué élogieux : "Au-delà de leur altruisme envers l’Institution, je tiens à les saluer pour l’image qu’ils donnent d’eux-mêmes, du Club et du monde du football en général. Cet effort les grandit, et démontre leur pleine conscience des conséquences de la crise que nous traversons. Ces négociations, qui se sont déroulées avec une grande transparence, et leur issue positive, ont une nouvelle fois fait émerger nos valeurs d’unité et de solidarité." Nul doute que les cas lyonnais et angevins tendront à démocratiser une baisse des salaires dans de nombreux clubs.













Par Chemssdine