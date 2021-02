ASSE : Une très bonne nouvelle pour Claude Puel

Publié le 16 février 2021 à 14:05

L'ASSE s'est imposée dimanche face au Stade Rennais (2-0), un très bon résultant encourageant pour la mission maintien en Ligue 1 des Verts. Cependant, Anthony Modeste recrue du mercato hivernal en provenance du FC Cologne n'a pas pu effectuer le déplacement. Le joueur malade, ne serait toutefois pas positif au Covid-19, comme le craignait le club.

Une déception pour Claude Puel

L'ASSE a réalisé une belle opération dimanche contre le Stade Rennais en s'imposant (2-0) grâce aux buts de Denis Bouanga (27e) et Arnaud Nordin (71e). Une deuxième victoire consécutive importante pour l’AS Saint-Etienne dans la course au maintien, après une période compliquée notamment par le cluster de Covid-19 qui a touché une grande partie du groupe stéphanois, y compris Claude Puel et le président du club, Roland Romeyer.

Samedi, l'entraîneur des Verts s'inquiétait au sujet de sa nouvelle recrue, Anthony Modeste. Le joueur arrivé en toute fin de mercato hivernal était malade à la veille du déplacement à Rennes, ce que regrettait Claude Puel en conférence de presse : "On est plein de surprises. On a appris la maladie d’Anthony Modeste hier juste avant notre départ à Rennes. Je ne pensais pas emmener Charles Abi car il ressentait une douleur à l’épaule après un choc subi à Sochaux. On a tenté le coup. Charles a effectué un essai à l’échauffement qui s’est révélé concluant. Je suis d’autant plus déçu de perdre Anthony qu’il était en progrès physiquement", avait déclaré le coach. Il avait précisé que Modeste passerait des tests de dépistage du Covid-19 lundi : "Pour l’instant, il n’a aucun symptôme de Covid-19. Il doit donc passer un nouveau test de dépistage ce lundi" a déclaré le technicien français, à l'issue du match contre Rennes.

Communiqué officiel de l'ASSE : Anthony Modeste testé négatif

Ce mardi, l'ASSE a communiqué sur les résultats des tests d'Anthony Modeste : " Devant l'absence de signes cliniques évocateurs de Covid-19, Anthony Modeste a subi un deuxième test de dépistage qui s'est révélé négatif ". Une très bonne nouvelle qui devrait rassurer Claude Puel. L'AS Saint-Etienne recevra samedi (13h) Reims au stade Geoffroy Guichard. Le groupe pro s'est remis à l'entraînement ce mardi pour préparer la rencontre. Modeste devrait également reprendre les entraînements. Du côté des absences de Reims, Yunis Abdelhamid le pilier de la défense rémoise ne serait toujours pas apte à retourner et devrait manquer le déplacement dans le Forez samedi.













Par Hind