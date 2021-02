Angers SCO : Moulin allume le comportement de ses joueurs

Publié le 08 février 2021 à 14:15

En grande difficulté en Ligue 1 depuis le début de l'année, Angers SCO est en chute libre dans le classement, alors qu'il se trouvait en bonne position à l'issue de l'année 2020. Stéphane Moulin, déjà agacé par son équipe ces derniers temps, a une nouvelle fois montré son agacement envers le comportement de ses joueurs.

Angers SCO : Moulin avouait compter sur tous les joueurs

Huit matchs en 2021 et seulement deux victoires en championnat. Voilà le bilan famélique des Angevins en ce début d'année et cette mauvaise série qui s'est poursuivie ce week-end face à Nice (3-0). Des mauvais résultats qui suscitent forcément de nombreuses interrogations autour de Stéphane Moulin et la gestion de son groupe. Sur cette dernière, le technicien de 53 ans avait déclaré que son groupe vivait bien et qu'il comptait sur l'ensemble de son groupe : "Il n’y a personne ici sur qui, j’ai tiré un trait. Personne. Ceux, sur qui j’ai tiré un trait, ils ne sont plus là. Ceux qui sont là, je ne leur ai jamais dit que je ne comptais pas sur lui. Par contre, il y a un niveau d’exigence de plus en plus élevé et aujourd’hui, il y a peut-être des performances qui suffisaient il y a trois ans qui ne suffisent plus. Tant mieux. Je ne vais pas me plaindre. Cela peut créer des incompréhensions, des doutes, des frustrations, des déceptions."

L'entraîneur angevin en a marre du comportement de son groupe

Un groupe qui est aujourd'hui pointé du doigt par le natif de Paris, qui enrage contre le manque d'implication de ses joueurs : "Je sais que ce n’est pas un coup du sort. Je crois beaucoup à ce qu’on fait en préparant un match. Quand on fait la séance qu’on a fait la veille… Comme ça ne s’est pas très bien passé hier (dimanche), ça ne s’est pas très bien passé non plus aujourd’hui. (...) Ça s’est passé, ça s’est passé, point. Quand on n’est pas dans le coup la veille, on n’est pas dans le coup le lendemain. Donc aujourd’hui, on a bien récolté ce qu’on a semé. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes." Un comportement et une mentaité à revoir pour le SCO, qui s'apprête à recevoir Nantes, pour un derby qui s'annonce serré entre deux équipes en difficulté.













Par Chemssdine