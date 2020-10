Real Madrid Mercato: Mbappé, Haaland et Camavinga, les étoiles

Le Real Madrid, particulièrement discret sur le mercato estival qui vient de passer, affûte ses armes pour recruter Kylian Mbappé au PSG, Erling Haaland au Borussia Dortmund et Eduardo Camavinga au Stade rennais. Le géant espagnol prépare déjà ces trois dossiers qui font de lui la principale menace de Paris, Dortmund et Rennes.

Mercato XXL à venir pour le Real Madrid ?

Le nom de Kylian Mbappé a toujours côtoyé celui du Real Madrid à chaque fois que l’avenir du club madrilène a été évoqué. Le buteur du PSG est aux yeux de Zinedine Zidane et les dirigeants merengues le joueur qui remplacera un jour Cristiano Ronaldo dans le coeur des fans. Déjà bien travaillé au corps, le français refuse jusqu’ici toutes les propositions de prolongation de son contrat avec le PSG. Alors qu’il sera en fin de bail en juin 2022 et que les prochains mois s’annoncent cruciaux pour le club de la capitale, Kylian Mbappé refuse de se précipiter à lier son avenir au club de la capitale. Certains médias espagnols expliquent qu’un accord tacite existe entre le Real Madrid et l’attaquant parisien, même si les deux camps n’ont aucune autorisation d’échanger entre eux du fait de l’entière appartenance du français aux Parisiens.

Kylian Mbappé et Erling Haaland vers l'Espagne ?

C’est clairement un vent nouveau qui devrait souffler sur le Real Madrid dès l’été prochain. Le club espagnol, outre Kylian Mbappé, cible d’autres joueurs d’âge très jeune. Du haut de ses 20 ans, Erling Haaland devrait être du groupe de nouveaux joueurs qui formeront les Galactiques Real acte II. L’attaquant du Borussia Dortmund a repris son efficacité devant les buts en empilant 5 buts en autant de match depuis le début de la saison. Clairement en bonne position sur les tablettes des dirigeants du Real Madrid, il pourrait arriver au club dès l’été prochain en même temps que Kylian Mbappé.

Edouardo Camavinga à plus de 150M€ ?

Troisième joueur, cette fois au milieu de terrain, Eduardo Camavinga du Stade rennais est l’autre jeune pépite ciblée par Zidane. Le technicien français regretterait l’absence d’offensive conséquente pour le débaucher au Stade rennais. Il redoute une montée en puissance du prix du jeune rennais à la fin de cette saison. De 80 millions d’euros annoncés, le SRFC pourrait vendre Eduardo Camavinga à près de 160 millions d’euros. En plus de la Ligue 1, qu’il a déjà pratiquement mis à ses pieds, le néo-international français pourrait briller en Ligue des champions. En passe de s’installer à son poste en équipe de France, il devrait multiplier par 4 ou 5 sa valeur marchande actuelle.

Le Real Madrid est donc resté silencieux cet été pour bien bouleverser le prochain mercato estival. Une nouvelle génération de pépites pourrait émerger sous ses couleurs dès juin prochain.