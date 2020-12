FC Nantes : Déjà une grosse frustration pour Patrick Collot

Publié le 14 décembre 2020 à 00:30

Nouvel entraîneur du FC Nantes, Patrick Collot a dirigé son premier match dimanche contre le Dijon FCO. Le nouveau coach de Nantes a débuté par un nul (1-1). Il a poussé un coup de gueule après la rencontre.

Le FC Nantes toujours dans le dur sous Collot

Humilié à La Beaujoire par Strasbourg lors de la dernière journée (0-4), le FC Nantes a limogé Christian Gourcuff dans la foulée. Jusqu’ici adjoint du technicien breton, Patrick Collot a été promu au poste de numéro 1. Dimanche, il dirigeait son premier match dans ce rôle sur le banc des Canaris. Pour sa première, le FCN a été accroché par le Dijon FCO (1-1) à La Beaujoire. Moses Simon (24e, s.p) a donné l’avantage aux Canaris avant que Moussa Konaté n’égalise pour les siens (54e). Il s’agit du cinquième de rang sans victoire pour les Jaune et Vert. Après la rencontre, le nouvel entraîneur nantais est revenu sur un fait de jeu. L’occasion pour le technicien de contester une décision arbitrale.

Nantes encore pénalisé par l’arbitrage ?

Pour Patrick Collot, le FC Nantes aurait mérité un autre penalty contre Dijon. Il ne comprend pas pourquoi une main n’a pas été sifflée dans la surface du Dijon FCO. « On a pris des penaltys pour beaucoup moins que ça. La main est évidente, déviée, c’est évident. Je ne sais pas pourquoi et quand on siffle penalty. C’est la décision des arbitres. Elles sont souvent incompréhensibles. Il faut faire avec », a fustigé le coach nantais selon les propos relayés par But Football Club. Depuis le début de la saison, les Canaris s’estiment lésés par l’arbitrage. Cette nouvelle décision ne fait que confirmer cette tendance pour le board du FCN.













Par Ange A.