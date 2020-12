ASSE : Baysse se méfie des Verts, Gasset prépare du lourd

Publié le 14 décembre 2020 à 12:10

La Ligue 1 se poursuit ce mercredi 16 décembre. L'ASSE se déplace sur le terrain des Girondins à Bordeaux. Ancien joueur de l’AS Saint-Étienne, Paul Baysse a annoncé la couleur sur ses retrouvailles avec les Verts, dans Le Progrès.

Baysse : « L'ASSE est une bête blessée dont il faut se méfier »

L'ASSE et Bordeaux ont joué respectivement vendredi et dimanche, lors de la 14e journée de Ligue 1. Les deux équipes s’affrontent ce mercredi (21h) en clôture de la 15e journée. Les Stéphanois sont toujours en quête de leur premier succès après 11 matchs sans victoire, soit 7 défaites consécutives et 4 nuls. Malgré cette mauvaise passe des Stéphanois, Paul Baysse (32 ans) se méfie d’eux. Il craint à une réaction des Stéphanois touchés dans leur orgueil. « L'ASSE, c’est une bête blessée dont il va falloir se méfier de la réaction », a prévenu le défenseur central des Girondins. « L’équipe s’appuie sur de très bons jeunes. Je connais les qualités de Romain Hamouma, Kévin Monnet-Paquet et Wahbi Khazri avec qui j’ai joué », a rappelé Paul Baysse. « Dans cet effectif stéphanois, je redoute tout le monde. Même le coach (rires) », a-t-il insisté.

La promesse de Paul Baysse

Battu par le LOSC (2-1), Bordeaux a à coeur de se remettre la tête à l’endroit, dans son enceinte du Matmut Atlantique. « On va mettre les ingrédients qu’il faut pour s’imposer », a rassuré Paul Baysse pour finir. Notons que l'ASSE est 15e avec 13 points, tandis que les Girondins sont 11es avec 19 points. En plus de Paul Baysse (32 ans), qui a porté les couleurs des Verts entre 2013 et 2015, Jean-Louis Gasset retrouvera également l’équipe qu’il a entraînée entre décembre 2017 et mai 2019. Le coach des Girondins de Bordeaux avait d'ailleurs promis qu'il ferait quelques révélations sur son ancien club à l'occasion de la rencontre opposant les deux équipes...













Par ALEXIS