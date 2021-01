Bordeaux Mercato : Le contrat de Paul Baysse prolongé

Publié le 08 janvier 2021 à 15:00

En fin de contrat à Bordeaux en juin 2021, Paul Baysse ne devrait pas retourner à l’OGC Nice comme la rumeur l’annonçait. L’Équipe croit savoir qu’il va prolonger son bail jusqu’en juin 2024.

La signature du nouveau contrat de Paul Baysse à Bordeaux est dans les tuyaux si l’on se fie aux indiscrétions du quotidien sportif. C'est même imminent ! Le défenseur était annoncé sur le départ au mercato d'hiver alors que son contrat prend fin en juin prochain. Il aurait trouvé un accord avec la direction des Girondins pour prolonger. La source annonce qu’il « va prolonger son contrat de trois ans et sera ainsi désormais lié aux Girondins jusqu'en 2024 ».

Le média précise que l’arrière de 32 ans devait initialement signer un contrat deux ans (plus une année en option), avant de s’accorder sur un bail de trois ans. L’annonce officielle de la prolongation de Paul Baysse devrait intervenir dans les prochaines heures d’après le journal. Si l'information se confirme, le natif de Bordeaux est parti pour terminer sa carrière dans son club formateur et dans sa ville natale, où il a fait ses débuts en 2004. Outre Bordeaux et Nice, il a porté le maillot du CS Sedan, du Stade Brestois, de l'ASSE, du SM Caen et de Malaga (en Espagne).

Paul Baysse était pressenti pour remplacer Dante

Ces dernières semaines, le retour du joueur de 32 ans à l’OGC Nice a été évoqué. Il était pressenti pour remplacer le capitaine Dante blessé et indisponible avant l’été prochain. Finalement, le Gym s’est fait prêter les services du jeune William Saliba par Arsenal, pour se renforcer jusqu’à la fin de l’exercice 2020-2021. Paul Baysse a porté les couleurs des Aiglons entre 2015 et 2017. Il avait pris part à 58 matchs, dont 52 en Ligue 1.













Par ALEXIS